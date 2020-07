3 bonnes et abordables cuvées

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un rare blanc de la Campanie au sud de l'Italie qui est énergique et all dente

Vino da Tavola

Albente - Feudi di San Gregorio

Campanie - Italie

Code : 14228356

Prix : 13,90 $

Disponibilités : 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,6 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des mets thaïlandais à base de crevettes, de gingembre et de légumes croquants.

Ce vin est exclusivement fait à base de falanghina. Un cépage très ancien et peu connu que l'on retrouve principalement en Campanie en Italie méridional. Le produit que je salue ici est vif, nerveux, mordant et tonifiant en bouche. Une bouteille parfaite pour les chaudes et ensoleillées journées de juillet. Salades et sushis lui conviendront à merveille. Tirez-lui le bouchon au courant des 2 années à venir.

2- Un 100 % sangiovese à petite facture qui est tout à fait réussi

Maremma Toscana 2018

Tenuta Sassoregale - San Disdagio

Toscane - Italie

Code : 13690127

Prix : 15,60 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,8 gramme

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette duo pizza-ghetti faite maison ou une grosse lasagne gratinée d'un fromage de chez nous.

Il n'y pas que des «grands crus» à 100 ou 150 dollars la quille en Toscane! Ce joli et tout à fait recommandable flacon coûtant une quinzaine de huards ne vous fera pas honte devant la visite! Un italien passablement parfumé ayant un gustatif juteux et glissant. Rien à vous décrocher la mâchoire, mais rien non plus à vous faire grimacer. Bon dès maintenant ou lors des 2 années suivant son achat.

3- Un nouveau rouge ibérique alliant digestibilité et fruité éclatant

Extremadura 2017

La Zarcita - Palacio Quemado - Alvear

Estrémadure - Espagne

Code : 13844350

Prix : 21,15 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : des charcuteries, des cuisses de canard confites...

Quelle agréable surprise qu'est ce petit nouveau en SAQ! Il est élaboré par la réputée maison Alvear qui est située dans la sud de l'Espagne. Elle se spécialise dans l'élaboration des vins mutés. Cette cuvée La Zarcita est débordante de fruits, mais également précise et sans lourdeur. Servez-là en dégustation à l'anonymat et souhaitez bonne chance à vos invités... Très bon dès ce week-end, mais également au courant des 3 ou 4 années à venir.