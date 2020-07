Courgette farcie à la chair à saucisse, salade d’orge aux herbes

Une recette signée Arnaud Marchand.

Ingrédients

2 grosses courgettes

4 saucisses (vos préférés)

Salade d’orge

4 c. à soupe d’oignon blanc haché finement

2 c. à soupe d’huile de canola

125 g (4 oz) d’orge mondé (entier), bien rincé

500 ml (2 tasses) de bouillon de légumes

125 ml (1⁄2 tasse) de mayonnaise (maison, de préférence)

2 c. à soupe d’eau

2 tiges de ciboulette hachées

2 branches de persil plat hachées

4 c. à soupe de feuilles de cœur de céleri

Sel et poivre, au goût

Préparation

Courgette farcie

Couper les courgettes en deux dans la longueur, vider l’intérieur avec une cuillère.

Défaire les saucisses et mettre la chair à l’intérieur de chaque demi-courgette.

Cuire au four à 400F pendant 40 minutes jusqu’à belle coloration.

Salade d’orge

Dans une casserole, faire suer l’oignon dans l’huile pendant 1 minute. Ajouter l’orge et cuire pendant 3 minutes. Ajouter le bouillon, couvrir et laisser mijoter de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que le liquide soit absorbé et l’orge cuit.

Réserver au réfrigérateur.

Dans un bol, mélanger 2 c. à soupe de la mayonnaise avec 2 c. à soupe d’eau et ajouter à l’orge, avec les herbes. Saler et poivrer.

Servir les courgettes sur la salade d’orge.