Voici 10 règles à respecter pour vivre en harmonie avec la Gaspésie et ses résidents

Généreuse de nature, la Gaspésie a reçu son lot de touristes dans les dernières semaines. Certains en ont profité pour défier sa gentillesse et sa douceur, en oubliant certaines règles de bienséance à la maison.

Une minorité de touristes nuit à la réputation de l'ensemble. Quand ce ne sont pas ceux s'en prennent aux berges, en y laissant des traces de leur passage, ce sont ceux qui font la fête jusqu'au petit matin, en y allumant des feux d'artifice ou des feux de camp.





Si, par chance, vous avez prévu visiter notre trésor nationale dans les prochains jours, il y a certaines règles d'or à suivre pour vivre en harmonie avec la Gaspésie. Vous allez voir, il n'y a rien de bien sorcier!





1. Saluez les résidents

Les Gaspésiens et Gaspésiennes sont des gens chaleureux et bienveillants, on ne vous apprend rien. Ils se feront un plaisir de vous retourner vos sourires ou vos salutations. Ils ont beaucoup à offrir, à enseigner. C'est le moment de s'ouvrir à une nouvelle façon de voir le monde.





2. Ramassez vos déchets

Il s'agit d'une règle toute simple, qui devrait être appliquée partout, en tout temps. La Gaspésie, ce n'est pas un tout inclus : personne n'a la responsabilité de ramasser les déchets derrière vous. S'il n'y a pas de poubelle à proximité, il faut les mettre dans un sac en plastique que vous aurez préalablement prévu à cet effet.





3. Respectez le couvre-feu

En Gaspésie, certains endroits ont été conçus pour faire le party ! C'est le moment de les découvrir. Les plages et les terrains de camping ne sont pas des bars à ciel ouvert. Si vous choisissez de prendre quelques consommations, le soir venu, il faudra s'assurer de respecter le couvre-feu en vigueur.





4. Campez dans des lieux légaux

Bien que le camping sauvage puisse paraître attrayant pour certains, il nuit aux écosystèmes fragiles de la Gaspésie. Les berges doivent être préservées, tout comme la qualité de vie des résidents.





5. Souvenez-vous des règles d'hygiène

Les règles d'hygiène et de distanciation sociale sont toujours en vigueur, et ce, partout au Québec. Il est important de les respecter pour le bien des gens qui se trouvent tout autour de vous. N'oubliez pas votre masque dans vos valises!





6. Annoncez votre arrivée

La Gaspésie est victime de son succès. La plupart des sites de camping et des centres d'hébergement affichent complet. Pour ne pas devoir faire du camping sauvage, prévoyez votre visite en Gaspésie. Il n'y a pas de place à l'improvisation (voir le point 4).





7. Vivez au rythme de la Gaspésie

Quand on visite un pays outre-mer, on s'adapte à notre nouvel environnement, pas vrai? La Gaspésie est reconnue pour être un endroit paisible où il fait bon vivre. C'est le temps de ralentir le rythme, de se lever au son de la nature et de faire moins de bruit... l'instant d'un voyage.





8. Consommez local

La Gaspésie a beaucoup à offrir aux touristes qui souhaitent découvrir ses richesses du terroir. En sillonnant les routes, prenez le temps de vous arrêter dans les petites boutiques ou restaurants qui vont font de l'oeil. C'est l'occasion rêvée pour discuter avec le propriétaire et connaître son histoire!





9. Utilisez les toilettes publiques

Les plages et ses environs ne sont pas des toilettes publiques. Les plages doivent demeurent des endroits propres, sur lesquelles les familles pourront profiter des beaux jours.





10. Soyez généreux

La Gaspésie vous accueille à bras grands ouverts. Remettez-lui la monnaie de sa pièce, au sens littéraire ou non...