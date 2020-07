Voici les 3 meilleurs accompagnements pour le BBQ cuisinés à Salut Bonjour

Les vacances ne font que commencer que, déjà, vous cherchez des recettes amusantes pour épater la galerie? Afin de vous inspirer, nous sélectionnons chaque lundi les recettes que VOUS avez préférées au fil des ans. Cette semaine, ce sont les accompagnements pour le BBQ qui sont à l'honneur!

1.Gratin Gourmand de pommes de terre

Ingrédients

250 ml (1 tasse) bacon, haché

250 ml (1 tasse) oignon rouge, émincé

60 ml (4 c. à table) sirop d’érable

800 gr (27 oz) pommes de terre Yukon Gold, épluchées, en tranches fines

2 branches de thym, effeuillées

1 branche de romarin, effeuillée

125 ml (1⁄2 tasse) crème 35 %

125 ml (1⁄2 tasse) vin blanc sec

1 petit reblochon ou autre fromage du même genre, en morceaux

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 180 °C (350 °F).

ÉTAPE 2

Dans une poêle chaude, faites revenir le bacon et l'oignon et poursuivez la cuisson jusqu'à obtenir une belle coloration.

ÉTAPE 3

Retirez une partie du gras, si besoin. Ajoutez le sirop d’érable et mélangez. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 4

Dans un bol, mélangez les pommes de terre, le thym, le romarin, le bacon et l'oignon, et la crème.

​ÉTAPE 5

Dans un plat à gratin, ajoutez et mélangez la préparation et le vin blanc, couvrez de morceaux de fromage et laissez cuire au four 45 minutes.

ÉTAPE 6

Servez, accompagné d’une salade verte.

2. Brochettes d'halloumi

Ingrédients

15 ml (1 c. à table) paprika fumé doux

3 ml (1/2 c. à thé) piment en flocons

1 gousse d’ail, hachée

75 ml (5 c. à table) huile d’olive

60 ml (4 c. à table) vinaigre balsamique blanc

15 ml (1 c. à table) sucre

1 bloc de fromage Halloumi, en tranches épaisses

12 à 16 tomates Cerise

1 oignon rouge, coupé en morceaux

Sel et poivre au goût

La persillade

125 ml (1/2 tasse) feuilles de persil, hachées

125 ml (1/2 tasse) feuilles de coriandre,hachées

2 gousses d’ail, hachées

1⁄2 citron, le zeste

125 ml (1/2 tasse) huile d’olive

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffer le barbecue au maximum.

ÉTAPE 2

Dans un bol, melanger le paprika, le piment, l’ail, l’huile d’olive, le balsamique, le sucre, un peu de sel et de poivre.

ÉTAPE 3

Rouler les tranches de fromage, les tomates et l'oignon dans le mélange préparé.

ÉTAPE 4

Former des brochettes en alternant les tranches de fromage, les tomates et l’oignon.

ÉTAPE 5

Sur la grille du barbecue, déposer les brochettes et laisser cuire, 5 minutes de chaque côté.

ÉTAPE 6

Pour la persillade, dans un bol, mélanger le persil, la coriandre, l’ail, le zeste de citron, l’huile d’olive, du sel et du poivre.

ÉTAPE 7

Servir les brochettes chaudes, nappées de la persillade préparée.

3. Salade de poivrons

Ingrédients

2 poivrons rouges, coupés en 2, membranes et graines retirées

2 poivrons jaunes, coupés en 2, membranes et graines retirées

2 poivrons verts, coupés en 2, membranes et graines retirées

1 échalote, hachée fin

1 gousse d’ail, hachée

1 tomate, en brunoise

60 ml (4 c. à table) vinaigre balsamique blanc

60 ml (4 c. à table) feuilles de basilic, hachées

120 ml (8 c. à table) huile d’olive

500 ml (2 tasses) de pâtes fusilli cuites

375 ml (1 1⁄2 tasse) feta, en cubes

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre sur gril (broil).

ÉTAPE 2

Sur une plaque de cuisson recouverte d’un tapis en silicone, répartissez les poivrons rouges et jaunes et laissez cuire au four, le temps nécessaire pour les rôtir.

ÉTAPE 3

Retirez les poivrons et laissez refroidir dans un contenant fermé.

ÉTAPE 4

Retirez la peau des poivrons.

ÉTAPE 5

Sur le plan de travail, taillez en julienne les poivrons rouges, jaunes et verts.

ÉTAPE 6

Dans un bol, mélangez l’échalote, l’ail, la tomate, le vinaigre, le basilic, l’huile d’olive, du sel et du poivre. Vérifiez l’assaisonnement.

ÉTAPE 7

Ajoutez les poivrons, les pâtes, mélangez et répartissez les cubes de féta