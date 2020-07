7 astuces pour aménager une chambre au sous-sol

Plafond bas, peu de lumière qui entre et plancher froid, la chambre au sous-sol est habituellement peu invitante.

Si vous avez décidé d’y installer un de vos ados ou encore d’y aménager une chambre d’invités, il existe quelques astuces pour rendre une chambre de sous-sol accueillante et chaleureuse.

Voici 7 astuces pour bien aménager une chambre au sous-sol :

1. Ne pas lésiner sur le blanc

Bien que blanc ne rime pas nécessairement avec chaleur en matière de déco, c’est la meilleure façon d’illuminer une pièce au sous-sol et aérer par le fait même l’espace. Un ajout de texture sur les murs comme du shiplap peut vous aider à faire la paix avec une pièce entièrement blanche.

2. Le confort d’un tapis

Même si vous avez installé un beau plancher flottant dans le sous-sol, l’ajout d’un grand tapis dans une chambre est hyper important. Optez pour un tapis qui est assez grand pour couvrir les bords de lit et l’extrémité afin que vos invités n’aient pas les pieds gelés lorsqu’ils vous visitent.

3. Des meubles en bois

Les meubles en bois vont ajouter une touche de chaleur et d’élégance à votre chambre au sous-sol. Choisissez du bois dans des teintes chaudes pour rendre la pièce encore plus invitante.

4. Des rideaux jusqu’au plancher

L’erreur que la plupart d’entre nous font dans un sous-sol est d’installer des rideaux de la taille de la fenêtre au lieu de les laisser pendre jusqu’au sol comme on ferait à l’étage. Le fait de raccourcir les rideaux ne va qu’accentuer l’effet sous-sol. Les rideaux qui vont jusqu’au sol vont donner un effet de grandeur et de plafond plus haut!

5. N’ayez pas peur d’ajouter un effet WOW

Souvent, on décore de façon plus conservatrice dans un sous-sol par peur d’en faire trop. Pourtant, c’est l’endroit où vous pouvez être hyper créatif car vous n’y passez pas toutes vos journées techniquement. Pour une chambre, peinturez le mur de la tête de lit d’une couleur éclatante ou posez un papier peint avec un joli motif que vous aimez pour ajouter de la personnalité à la pièce.

6. Avoir plusieurs sources de lumière

Comme dans n’importe quelle chambre de la maison, avoir différentes sources de lumière permet de rendre l’endroit chaleureux, accueillant et pratique. En plus d’un luminaire au plafond qui diffuse bien l’éclairage, pensez à installer des lumières de chaque côté du lit et idéalement une lampe sur pied dans un coin si la taille de la pièce le permet.

7. L’importance des textiles

Bien que la chambre soit au sous-sol, choisissez une belle literie dans un tissu doux et confortable pour que vos invités ou votre ado se sentent bien une fois la nuit tombée. Il faut penser au fait que souvent il fait plus froid et humide dans un sous-sol alors avoir plus d’une couche sur le lit peut être pratique également.

