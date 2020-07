9 activités à faire sur l'eau pour se sentir en voyage dans le sud... au Québec

Ce n'est pas un secret pour personne, les vacances se déroulent au Québec cette année. Ce n'est pas parce qu'on ne s'envole pas pour les Caraïbes qu'on ne peut pas se sentir dépaysé. Notre province bleue a beaucoup à offrir. L'équipe de Salut Bonjour a tenté de répertorier les plus belles activités à faire en harmonie avec l'eau pour se sentir en voyage, tout en restant chez nous!

Canyoning-Québec, Capitale-Nationale

Il s'agit d'une excursion guidée, en plein coeur du Massif de Charlevoix, qui vous fera traverser de 5 à 7 chutes d'eau, que ce soit à la nage, en toboggan, en saut ou à la corde. C'est une activité idéale pour ceux qui ont une bonne forme physique, mais aussi qui ont soif d'adrénaline. Les débutants sont aussi les bienvenus!

Centre de villégiature Pourki, Montérégie

Si vous rêvez de la Polynésie française, cette activité est pour vous. À 35 minutes de la métropole, on retrouve le centre de villégiature Pourki, qui offre des locations de chalets, de tipis, de dortoirs et... de huttes flottantes! Ce sont de véritables havres de paix, au beau milieu de la rivière Richelieu, accessibles à pied par un immense quai en bois.

Planche à pagaie sur la rivière Bonaventure, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

La rivière Bonaventure, située en Gaspésie, n'a rien à envier aux eaux du Mexique. On y trouve une eau limpide de couleur émeraude. Que ce soit en famille, en couple ou en solo, vous pouvez louer vos équipements chez Cime aventures, qui vous permet, depuis près de 30 ans, de sillonner cette rivière à bord d'embarcations diverses, dont le canot, le kayak et la planche à pagaie.

Descente avec tubes sur la Rivière-Rouge, Laurentides

À votre arrivée au camping le fou du roi, on vous propose une journée complètement dépaysante. À l'aide d'un tube pneumatique, vous allez sillonner la Rivière-Rouge tout en douceur et vous arrêter pour faire un pique-nique sur l'un des petites plages de sables blancs. Un service de navette est également disponible!

La route des via ferrata, Outaouais

La via ferrata est une randonnée sur des parois rocheuses. Celle que nous offre le parc des chutes Coulonge se déroule en bonne partie au-dessus des eaux. Ce sont des parcours qui durent entre 1h30 et 3h30, selon le degré de difficulté choisi. La plupart des parcours se concluent par une descente de Tyroliennes géantes qui traverse un canyon, à une hauteur de 115 pieds au-dessus des rapides. Le tout est supervisé par des guides expérimentés. Si vous êtes à la recherche de sensations fortes, cette activité est pour vous.

Plongée à la carrière Morrison, Outaouais

Au moins une fois dans sa vie, il faut visiter la carrière Morrison. Il est possible de faire de la plongée dans ses eaux turquoise pour aller observer entre autres une épave d'avion. Tout près de la carrière, il y a un site aménagé avec des espaces pour faire un pique-nique et jouer au volley-ball. Les plus téméraires pourront s'aventurer dans un saut de bungee à plus de 200 pieds au-dessus du lac.

Observation de baleines à Cap Bon Désir, Côte-Nord

Certains sites que nous offre le Québec sont plus enchanteurs que d'autres. C'est le cas du Cap Bon Désir, à Bergeronnes où on peut observer des mammifères marins directement sur les berges. Le Camping Bon Désir vous permet de dormir à deux pas de la mer et de vous lever au son des baleines. Quoi demander de mieux?

Piscine infinie, Bas-Saint-Laurent

Il n'y a pas que dans le sud qu'on peut se prélasser dans une Infinity Pool. La municipalité de Notre-Dame-du-Portage possède une piscine, adjacente à la plage, qui offre une vue imprenable sur la région de Charlevoix. La piscine à l'eau salée est alimentée à même l'eau du fleuve Saint-Laurent.

Pédalos en forme de cygnes géants, Montréal

Cet été, vous n'aurez pas besoin d'aller très loin pour vivre une expérience différente. Une petite escapade sur le canal Lachine vous permettra de vous ressourcer et de vous amuser avec d’immenses pédalos en forme de cygnes. Aventures H2o offre aussi d'autres types d'embarcation!