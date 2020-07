Si on s'aimait revient pour une deuxième saison et il est temps de s'inscrire

À peine la première saison terminée que déjà, on apprend qu'une seconde saison de Si on s'aimait est confirmée.





Le succès de ce docu-réalité, présenté est au printemps dernier, est tel que la production de TVA n'a pas hésité à le renouveler pour une deuxième saison consécutive.





Ceux qui ont apprécié la première saison ne seront pas déboussolés. L’experte en dynamique de couple Louise Sigouin reprendra du service pour accompagner les couples dans leur quête de l'amour sincère.





Celle qui cumule plus de 25 ans d'expérience en accompagnement relationnel nous prouvera, une fois de plus, que l'amour ne tombe pas du ciel et qu'il faut se donner du temps pour apprendre à se connaître mutuellement.

© François Couture

« Si on s’aimait offre aux téléspectateurs un regard nouveau sur les relations de couple et de nombreux conseils qu’ils peuvent appliquer dans leur propre vie », souligne Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation, Groupe TVA.





Le dynamique duo, composé d'Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge, fera aussi un retour marqué. Encore une fois, ils seront aux côtés de Louise Sigouin pour commenter et échanger sur les participants.

Photo Mario Beauregard





Si vous êtes à la recherche de l'amour, c'est le moment de vous inscrire ! Tous les célibataires, âgés entre 25 et 65 ans, qui cherchent à vivre une expérience différente, sont invités à s'inscrire sur la site internet de sionsaimait.ca.