Découvrez les vins d’Alsace avec Jessica Harnois

Les vins d’Alsace se déploient sur une gamme d’une incroyable diversité, des plus secs et légers aux plus opulents et corsés. Une palette de choix qui permet des alliances culinaires à la fois évidentes et savoureuses, tout autant qu’audacieuses et inattendues! Jessica Harnois, sommelière, nous propose trois de ses vins d'Alsace coups de cœur.

1. AOC Crémant d’Alsace de Wolfberger - Vin mousseux

Cépages Pinot blanc 59 %, Pinot gris 21 %, Riesling 20 % - disponible à la SAQ à 20,05 $

Profil de goût : Très agréable à l’œil, avec sa robe pâle aux légers reflets verts, ses fines bulles et son cordon de mousse persistant, il possède un joli nez à nuances florales. En bouche, l’attaque est intense, vive, aromatique et fruitée, avec un bel équilibre des saveurs. Il se marie parfaitement avec les apéros-soupers comme des tartelettes, des verrines et des bouchées croustillantes, mais aussi sur des desserts comme des tartes aux pommes.

2. AOC Alsace Riesling 2018 de la famille Hugel - Vin blanc

Cépage Riesling 100 % - disponible à la SAQ à 18,15 $

Profil de goût: Un vin sec, frais et désaltérant, bien équilibré et se consomme parfaitement tout de suite mais avec un bon potentiel de garde (environ 5 ans). Un excellent apéritif, il se marie naturellement aux fruits de mer, au saumon et aux fromages de chèvre.

3. AOC Alsace Pinot Gris de Pfaff – Vin blanc

Cépage Pinot gris - disponible à la SAQ à 17,10 $

Profil de goût: Avec ses arômes de melon, de sucre d'orge et de fleurs, on aime ce blanc à la texture onctueuse. Il est exquis avec les fromages au four ou une truite en sauce crémeuse - mais aussi avec des viandes blanches en sauce (cuisines indiennes, chinoises, méditerranéennes).