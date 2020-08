3 cuvées estivales à moins de 20 $

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un vivifiant sauvignon blanc de la splendide vallée de la Loire

Val de Loire 2019

Sauvignon Blanc - Attitude - Pascal Jolivet

Loire - France

Code : 11463828

Prix : 17,25 $

Disponibilités : 15 bouteilles en ligne et 350 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3,1 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une poêlée d'asperges du Québec, des entrées à base de poisson, de fruits de mer ou de poissons...

Encore et toujours un des meilleurs choix de blancs, disponible à longueur d'année sur nos tablettes, sous la barre des 18 $! Ce charmant et invitant sauvignon ne laissera aucune papille indifférente. C'est frais, vivifiant, énergique, désaltérant et «all dente» comme une pâte qui croque sous la dent. Deux fois bravo au grand Pascal Jolivet pour nous livrer un si réussi produit à prix d'ami! Pour plus d'émotions, je vous invite également à déguster ses splendides Sancerre. Cette cuvée Attitude se boit à merveille dès maintenant ou lors des 2 prochaines années.

2- Un rosé espagnol aussi parfumé que caressant

Ribera del Duero 2019

Aire de Protos - Protos

Castille Léon - Espagne

Code : 14453730

Prix : 19,95 $

Disponibilités : 175 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : une soupe froide de tomate, du saumon fumé, des bruschettas, des pointes de focaccia...

On retrouve de délicieux rosé dans le Sud de la France, mais également en terroir ibérique. En voici justement un qui convaincra les septiques! Sa coloration pâle offre des reflets saumonés. Son olfactif est fin, délicat et aucunement «in your face», car ce n'est pas une cuvée qui nous saute au nez. La bouche est sphérique, glissante, coulante, sans aucune trace de sucre et son généreux volume vous fera effectuer de brillants mariages mets-vins à table. Je n'aurais aucun problème à l'oublier 2 voire 3 ans dans ma réserve.

3- Un très joli rouge bordelais axé sur la souplesse et la fraîcheur

Castillon Côtes de Bordeaux 2016

Château Puy-Landry - Moro

Bordeaux - France

Code : 812129

Prix : 15.55 $

Disponibilités : 15 bouteilles en ligne et 170 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,2 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des côtelettes d'agneau, des brochettes de boeuf et de poivrons multicolores...

Voici un autre rouge de la famille Moro qui nous a fort séduit en dégustation. Entre vous et moi, les vins bordelais à moins de 15-16 dollars qui nous accrochent un sourire au visage sont très rares voire quasi-introuvables sur notre marché. Voici une exception! Il s'agit d'un assemblage de 80 % de merlot qui est complété par du cabernet franc ainsi que du cabernet sauvignon. C'est bio, c'est frais, c'est digeste, c'est plaisant à boire... Bref, rien à redire pour 15 huards! Les plus patients pourront lui faire effectuer une sieste d'encore 4 à 5 ans en cave sans trop de soucis.