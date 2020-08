Onglet de veau grillé, chutney de pêches, salade de concombre menthe et zaatar

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Portions : 2

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 5 à 7 minutes

Temps de repos : 15 minutes

Ingrédients

Onglet

2 onglet de veau parés (150-170g le morceau)

Sel et poivre

3 c. à table (45ml) de beurre salé

1 pinceau d’herbes fraîches (thym, romarin, persil attachés ensemble par une ficelle)

Chutney

2 pêches dénoyautées coupées en 1⁄2

1 piment Jalapeno coupé en brunoise

2 c. à table (30ml) d’oignons rouges hachés

1 c. à thé (5ml) de fleur d’ail haché

1 c. à table de vinaigre de vin rouge

2 c. à table d’huile d’olive

Salade

3 concombres libanais coupés en dés de 1 à 2 cm

2 c. à table de sel fin

1⁄4 tasse (60ml) de Labneh

2 c. à table (30ml) de menthe ciselée

2 c. à table (30ml) de coriandre ciselée

1 c. à thé (5ml) de cayenne

1 citron (jus et zeste)

2 c. à table de mélange de thym zaatar

Déco (facultatif)

Fleurs comestibles

Glace de viande

Huile verte

Méthode

Préchauffer le BBQ à haute intensité et laisser une partie éteinte pour avoir une zone indirecte. Laisser tempérer les pièces de viande une dizaine de minute.

Assaisonner la viande de sel et poivre et débuter la cuisson de celle-ci sur la grille chaude en la badigeonnant régulièrement de beurre aux herbes. Après avoir bien marquer la viande, disposez la dans la zone indirecte et poursuivre la cuisson 3 à 4 minutes en badigeonnant régulièrement. Une fois cuite à point (7 minutes,) laisser la viande reposer sur une grille couverte d’aluminium. Réserver.

Pendant ce temps, griller l’une des deux pêches côté chair pour 2 minutes ou jusqu’elle commence à colorer. Ensuite, tailler l’autre pêche en cubes de 1 cm et y ajouter le jalapeno, le vinaigre, l’ail, l’huile et l’oignon. Mélanger et assaisonner de sel et poivre. Ajouter ensuite les pêches grillées que vous couperez aussi grossièrement, ce qui donnera une texture un peu plus «compote» à votre chutney. Réserver pour le service.

Pour la salade de concombres, saler les concombres préalablement coupés en dés et laisser dégorger 10 à 15 minutes dans un petit tamis pour que l’eau s’y échappe. Ensuite, mélanger tous les ingrédients puis assaisonner et servir en accompagnement.

Présenter l’onglet préalablement tailler en tranche, sur une généreuse portion de chutney accompagné de sa salade de concombres au Zaatar. Ajouter un filet de glace de viande et d’huile verte ainsi que quelques fleurs du jardin.