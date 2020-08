Plopping : Une nouvelle tendance pour friser les cheveux devient virale

Et non, ce n’est pas une tendance louche virale que l’on doit aller rechercher sur Urban Dictionary, mais bien un truc beauté qui risque de changer la vie des filles et garçons aux cheveux vagués et bouclés!

Il s’agit d’une technique de séchage des cheveux qui imite le mouvement de froisser les cheveux afin que les boucles soient plus définies. Le plus beau dans tout ça? Il ne requiert aucun effort (ou presque).

On vous explique.

Qu’est-ce que le plopping

Le plopping consiste à placer ses cheveux sur le dessus de sa tête et d’emballer le tout judicieusement dans un t-shirt ou encore une serviette conçue expressément pour les cheveux bouclés. Les cheveux ainsi placés ne seront pas alourdis par l’eau et les boucles deviennent plus définies.

Cette technique toute simple fonctionne particulièrement pour les crinières bouclées et vaguées qui ont tendance à perdre du rebond et du volume au fil de séchage.

Marche à suivre

Après la douche, essorez vos cheveux à l’aide d’un t-shirt de coton pour limiter les frisottis. Appliquez une dose de crème définissante pour boucles ou un gel, selon vos préférences. Froissez vos cheveux afin de définir les boucles le plus possible. La tête penchée par en avant, placez vos cheveux sur le dessus de votre tête et enroulez le tout dans un t-shirt. Laissez reposer minimum 30 minutes ou 2 heures et plus (ou toute la nuit), pour un effet maximal.

Tutoriel vidéo avec une serviette :

Tutoriel vidéo avec un t-shirt :

Les avantages du plopping

Des vagues et boucles définies en santé.

Limite l’utilisation de la chaleur sur la chevelure

Peu coûteuse et accessible

et surtout... EFFICACE

Quelques outils pour vous aider :

Pour définir vos boucles :

1. Mousse définissante crémeuse pour les cheveux à la noix de coco de OGX - 10$

via pharmaprix

2. Gel-crème pour boucles anti-frisottis - 15$

via amazon

3. Crème définissante pour boucles (la mieux notée!) de Wella - 23$

via amazon

4. Peigne à dents larges pour déméler sans emdommager les cheveux - 10$

via amazon

5. Serviette super absorbante pour cheveux - 35$

via amazon



6. Turban à plopping avec bouton et élastique pour ajuster - 9$

via amazon

