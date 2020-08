Voici 3 façons brillantes de porter le masque si vous avez mal aux oreilles

Si vous avez à porter le masque en tissu ou chirurgical toute la journée, il se peut qu’avec le temps, vos oreilles deviennent douloureuses à cause de la pression de l’élastique.

Certaines astuces stylées vous permettent de relâcher cette pression de vos oreilles et ne prennent pas trop de temps à réaliser.

On vous propose donc ces trois astuces ingénieuses parfaites pour celles qui cherchent une façon plus confortable de porter son masque pour le visage (sans sacrifier le style!)

Les barrettes à clips

En plus d’être tendance, les barrettes à clips agrippent parfaitement l’élastique aux cheveux, ce qui en fait une solution durable et stylée pour garder son masque en place toute la journée. Les barrettes offrent également la possibilité de retirer votre masque à tout moment, facilement.

Accroché à un foulard pour les cheveux

Si vous aimez les accessoires pour cheveux et le look un peu rétro des bandanas, utilisez cet accessoire pratique pour y glisser vos élastiques. Ainsi, aucune pression sur les oreilles et un look 100% stylé et estival à tous les coups!

Le masque attaché sous deux chignons

Vous adorez le look original qu’offrent les «space buns»? Ces derniers sont en plus la coiffure parfaite pour faire tenir son masque!