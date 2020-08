La Maison Simons bannit la fourrure de ses magasins

La Maison Simons n'offrira plus de produits issus de fourrure animale à l'automne prochain.





Un vent de fraîcheur arrive chez Simons. Le détaillant de vêtements, qui comptent une quinzaine de magasins à travers le Canada, a répondu positivement à la demande d'un organisme qui lutte contre la cruauté animale.





People for the Ethical Treatment of Animals, qui regroupe 65 000 membres, demandait aux dirigeants de la Maison Simons de retirer de ses tablettes tous les accessoires, vêtements et décorations, qui étaient fabriqués à partir de fourrure animale.





La Maison Simons a confirmé au Journal de Montréal les informations relayées par l'organisme PETA. Impossible, toutefois, de connaître les impacts financiers de cette décision à plus ou moins long terme.





Pour convaincre les dirigeants de faire marche arrière, PETA leur a partagé de nombreuses vidéos, prouvant que les animaux vivent dans des conditions exécrables, en plus d’être abattus de façon atroce.





Simons n'est pas le seul détaillant à bannir la fourrure de ses rayons. Burberry, Gucci, Versace, et Michael Kors ont aussi emboîté le pas pour le bien des animaux.





En guise de remerciement, PETA a fait parvenir une délicieuse boîte de chocolat vegan, en forme de lapins, à la Maison Simons.