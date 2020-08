Voici les 3 meilleures recettes végétariennes qui ont été cuisinées à Salut Bonjour

Les vacances ne font que commencer que, déjà, vous cherchez des recettes amusantes pour épater la galerie? Afin de vous inspirer, nous sélectionnons chaque lundi les recettes que VOUS avez préférées au fil des ans. Cette semaine, ce sont les recettes végétariennes qui sont à l'honneur!

• À lire aussi: Voici les 3 meilleures recettes de salade qui ont été cuisinées à Salut Bonjour

1. Tofu parmigiana

s

Ingrédients

1 l (4 tasses) tomates Cerise

450 gr (16 oz) tofu ferme, en tranches d’1⁄2 ‘’ d’épaisseur

1 oignon rouge, émincé

2 gousses d’ail, hachées

90 ml (6 c à table) huile d’olive

75 ml (5 c. à table) feuilles de basilic, hachées

15 ml (1 c. à table) mélange d’herbes de Provence

90 ml (6 c à table) vinaigre balsamique blanc

60 ml (4 c. à table) fécule de maïs

250 ml (1 tasse) sauce tomate

1 boule de mozzarella, en tranches

125 ml (1/2 tasse) olives vertes

4 portions de tagliatelles cuites

Qs huile pour la cuisson

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Dans un bol, mélangez les tomates Cerise, le tofu, l’oignon, l’ail, l’huile d’olive, le basilic, les herbes de Provence, le vinaigre et laissez mariner, au minimum 1 heure et 12 heures si possible.

ÉTAPE 2

Préchauffez le four, la grille au centre sur gril (broil).

ÉTAPE 3

Retirez de la marinade, puis enfarinez dans la fécule de maïs, le tofu.

ÉTAPE 4

Dans une poêle chaude, avec un peu de gras faites revenir le tofu dans l’huile, jusqu’à ce qu’il soit croustillant.

ÉTAPE 5

Sur une plaque allant au four, recouverte d’un tapis en silicone, répartissez les tranches de tofu, couvrez de sauce tomate, de mozzarella et laissez gratiner au four, 5 minutes.

ÉTAPE 6

Entre temps, dans la même poêle chaude, faites revenir les tomates, l’oignon, l’ail, toute la marinade et les olives, 2 à 3 minutes. Vérifiez l’assaisonnement.

ÉTAPE 7

Ajoutez les pâtes, mélangez le tout.

ÉTAPE 8

Servez les tagliatelles, accompagnées d’un morceau de tofu gratiné.

2. Boulettes végé crémeuses

s

Ingrédients

250 ml (1 tasse) champignons secs de votre choix

500 ml (2 tasses) oignon, haché

1 canne (540 ml) haricots rouges, rincés et égouttés

1 canne (540 ml) lentilles, rincés et égouttés

2 gousses d'ail, hachées

350 ml(1 1/2 tasse) chapelure panko

5 ml (1 c. à thé) sel de céleri

5 ml (1 c. à thé) origan sec

5 ml (1 c. à thé) pâte de tomate

15 ml (1 c. à table) moutarde forte

2 œufs

125 ml (1/2 tasse)fécule de maïs

90 à 120 ml (6 à 8 c à table) huile d'olive

60 ml (4 c. à table) sirop d'érable

250 ml (1 tasse) crème 35%

sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Pour réhydrater les champignons, dans le bol, ajouter 500 ml (2 tasses) d'eau chaude et réserver 15 minutes.

ÉTAPE 2

Égoutter les champignons, tout en conservant leur eau de réhydratation.

ÉTAPE 3

Dans le bol du robot, réduire en purée les champignons et 1 tasse d'oignon, ajouter les haricots, les lentilles, l'ail, la chapelure panko, le sel de céleri, l'origan, la moutarde, les œufs, du sel, du poivre et enfin la fécule. Le mélange obtenu est dense.

ÉTAPE 4

Dans une poêle chaude, dans une partie de l'huile d'olive, à feu moyen, faire colorer des petites boulettes du mélange préparé, 3 à 4 minutes de chaque côté. Poursuivre la cuisson, à feu doux, 3 à 4 minutes. Répéter ceci tant qu'il vous reste de la préparation. Retirer et réserver dans une assiette.

ÉTAPE 5

Dans la même poêle chaude, dans le reste d'huile d'olive, faire colorer l'oignon restant, 3 à 4 minutes.

ÉTAPE 6

Ajouter l'eau de réhydratation des champignons, le sirop d'érable et laisser réduire 2 à 3 minutes.

ÉTAPE 7

Ajouter la crème, les boulettes et laisser cuire 1 à 2 minutes. Vérifier l'assaisonnement.

ÉTAPE 8

Servir, accompagné de légumes verts, de riz ou de pommes de terre.

3. Salade de pois chiches au thon

s

Ingrédients

1 canne de thon

60 ml (4 c. à table) vinaigre balsamique blanc

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

500 ml (2 tasses) pois chiches cuits

500 ml (2 tasses) pommes de terre Grelot, avec peau, cuites et coupées en 2

1 oignon rouge, en fines tranches

1 gousse d’ail, hachée

60 ml (4 c. à table) persil, haché

sel et poivre du moulin au goût

Préparation

Dans un bol, mélangez le thon, le vinaigre, l’huile, du sel et du poivre.

Puis ajoutez les pois chiches, les pommes de terre, l’oignon rouge et l’ail. Vérifiez l’assaisonnement.

Ajoutez le persil sur le dessus de la salade et servez.