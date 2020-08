Voici les 3 signes zodiaques les moins fiables

Certains sont tête en l'air, d'autres ne pensent qu'à eux. C'est vrai, certains signes astrologiques, de par leurs traits de caractère, sont moins fiables que d'autres. Si vous leur accordez votre confiance aveugle, il se pourrait que vous soyez déçus.

Le Gémeaux

Le Gémeaux est beaucoup trop girouette et un peu complexe pour être un signe sur lequel on peut compter les yeux fermés. Un jour, il vous dira quelque chose et le suivant, le contraire. C'est un signe qui s'adapte aux gens et aux environnements qu'il fréquente. C'est un caméléon. Vous aurez souvent l'impression que vous ne reconnaissez pas, d'une fois à l'autre. Dans ces circonstances, il est difficile de lui accorder votre pleine confiance. Ce communicateur né pourrait vous faire miroiter que vous êtes le seul et unique... mais attention aux belles paroles.





Le Lion

Si le Lion se retrouve dans cette liste, c'est certainement parce qu'il est trop centré sur lui. Il aime que tous les regards soi rivés vers sa personne, au point d'en oublier les besoins et les désirs de son entourage. Il aura parfois tendance à faire passer ses intérêts avant ceux des autres. Il pourrait arriver qu'il révèle un secret que vous lui avez confié, simplement pour attirer l'attention ou la sympathie des autres. Toutefois, sachez que malgré ce petit revers, le Lion est un signe dévoué en amitié et en amour.





Le Sagittaire

Le Sagittaire possède le défaut de ses qualités. Son besoin de liberté et d'indépendance est si grand que ça le rend moins fiable. Il veut voir, toucher, sentir, goûter un maximum de choses. Ce désir est si fort qu'il le fera au détriment des autres. Il saura saisir les opportunités qui lui permettront de vivre l'expérience la plus incroyable, même si ceci implique de vous poser un lapin à la dernière minute. Ce trait de caractère le rend un peu égoïste aux yeux des autres. Toutefois, on ne pourra jamais leur reprocher de ne pas croquer pleinement dans la vie.