11 choses étonnantes à savoir sur le chat Maine Coon

Surtout, ne vous laissez pas impressionner par son fort gabarit et son allure de félin! Le Main Coon a tout ce qu'il faut pour être le compagnon de maison parfait, à condition que vous l'acceptiez tel qu'il est. Voici 11 choses à savoir sur lui.

1. Le Main Coon proviendrait d'un croisement entre un chat et un raton laveur.

Évidemment, ce n'est qu'une légende urbaine. Longtemps, on a cru que le Main Coon était un croisement entre deux animaux de race différente. Les années ont passé, la science a évolué et on sait maintenant que c'est impossible. Bien que son origine soit toujours mystérieuse, tout porte à croire qu'il aurait vu le jour aux États-Unis.





2. Le Main Coon peut devenir un TRÈS gros chat.

En moyenne, le mâle peut peser entre 14 et 20 livres et les femelles entre 9 et 13 livres. Toutefois, il arrive qu'il puisse peser jusqu'à 25 livres, ce qui en fait un très gros chat. À titre de comparaison, les autres races pèsent en moyenne 10 livres.





3. Le Main Coon est le chat le plus populaire au monde.

Ce n'est pas un hasard si vous êtes en train de lire ces lignes. Le Main Coon attire non seulement les curieux, mais aussi les amoureux des chats. Au cours des 20 dernières années, il s'est hissé au sommet des chats les plus populaires au monde.





4. Le Main Coon a du poil entre les pattes.

Le Main Coon possède une importante touffe de poil entre les pattes, ce qui lui permet de s'adapter au climat nordique. Ne soyez pas surpris de le voir patiner aisément sur la glace en hiver.





5. Le Main Coon est TRÈS long.

En plus d'être un très gros chat, il est aussi un très long chat. Le Main Coon détient à peu près tout les records du monde en termes de longueur. Certains chats peuvent atteindre près de 120 centimètres de long.





6. Le Main Coon aime les enfants

Ne vous laissez pas impressionner par son air sévère et son imposante posture. Le Main Coon est doux, affectueux et gentil. Toutes ces qualités font de lui un merveilleux chat pour toute la famille.





7. Le Main Coon ne fait pas que des miaulements.

Il peut être assez bavard, surtout lorsque vient le temps de jaser avec les membres de sa famille. Il peut émettre une variété de sons.





8. Le Main Coon aime l'eau.

Contrairement à bien d'autres races de chat, le Main Coon n'hésitera pas à faire une petite saucette dans la baignoire.





9. Le Main Coon est un athlète.

En raison de son fort gabarit, le Main Coon a besoin de beaucoup d'exercices et de jeux. Il sera toujours partant pour jouer avec vous. Vous pourriez lui procurer une laisse et le faire marcher à l'extérieur.





10. Le Main Coon peut souffrir d'embonpoint facilement.

Non seulement vous devez lui fournir le nécessaire pour le divertir, mais vous devez aussi surveiller son alimentation. Le Main Coon a tendance à faire de l'embonpoint facilement.