Voici où vous amuser en plein air à quelques minutes de Québec

Si vous habitez la région de Québec, vous connaissez certainement l’Oasis Financière Sun Life de la Baie de Beauport, cette plage urbaine magnifique où il fait bon profiter du soleil et d’une programmation riche et variée.

Si vous cherchez à faire le plein d’énergie cet été, assurez-vous de visiter cet espace multifonctionnel où le plaisir est toujours au rendez-vous! Comme la Sun Life souhaite aider les Québécois à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain, l’entreprise a mis sur pied plusieurs activités pour que vous y parveniez.

Voici 5 activités sportives et culturelles 100% gratuites qui font du bien au corps et à l’esprit à ne pas manquer à l’Oasis Financière Sun Life de la Baie de Beauport avant que la saison chaude ne tire sa révérence.

Yoga

Crédit photo : Marc-Antoine Hallé

Tous les dimanches dès 10h30, déroulez votre tapis au bord de l’eau et profitez d’une heure de cours offerte par le Studio Rebel. Chaque semaine, les enseignants proposeront un type d’entraînement différent, comme le Buti Yoga, qui travaille à la fois le cardio et les abdominaux, ou encore le Pilates, qui tonifie le corps à l’aide de mouvements inspirés du yoga.

Cours d’initiation au SUP

Crédit photo : Marc-Antoine Hallé

Pratiquer le Stand Up Paddle Board (SUP) consiste à se tenir debout sur une planche de surf afin de pagayer pour naviguer sur l’eau. Vous avez toujours rêvé d’essayer? L’équipe de l'École de planche à voile de la Baie de Beauport vous montrera comment tous les mercredis soirs. Attention : il faut réserver sa place par téléphone avant le cours.

Samedis Acoustiques

Crédit photo : Philippe Roger

Des artistes émergents se posent chaque samedi après-midi à la Baie de Beauport afin de faire résonner à nos oreilles de douces mélodies de leur cru. Durant le mois d’août, Héra Ménard, Samuël Jean, Olivier Couture et Pascale Labbé seront sur place pour offrir des performances intimes à écouter posé sur une chaise longue ou sur votre serviette de plage. Quelle détente!

Volley-ball

Crédit photo : Marc-Antoine Hallé

À l’Oasis Financière Sun Life, un terrain de volley-ball situé à même la plage permet de disputer un match amical entre deux baignades. Avez-vous déjà formé vos équipes?

Cours d’initiation au triathlon

Si les triathlons ne vous intimident pas, vous serez probablement enchantés de pouvoir vous entraîner à la portion nage de cette épreuve en compagnie de professionnels de l’Université Laval! Ceux-ci vous enseigneront les meilleures techniques de nage en eau libre au cœur du magnifique fleuve Saint-Laurent tous les mercredis midi.

Quelle que soit l’activité que vous choisissez, assurez-vous de rester hydraté! Le mur d’eau Sun Life Québec de l’Oasis Financière Sun Life de la Baie de Beauport est installé pour vous rappeler l’importance de vous désaltérer lors d’activités et de chaudes journées. N’oubliez pas non plus votre crème solaire et vos collations santé, deux essentiels pour une journée à la plage réussie.

Cet été, la Sun Life vous invite à prendre soin de vous ! Pour garder la forme et cultiver un sentiment de bien-être qui durera toute l’année, rendez-vous à l'Oasis Financière Sun Life de la Baie de Beauport.