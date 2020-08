Vous avez envie de donner de l’amour à votre chambre à coucher? Il suffit parfois d’y apporter quelques petits changements simples pour finalement dormir dans la pièce de vos rêves.

Appliquez l’un ou l’autre des conseils qui suivent et vos invités complimenteront votre nouvelle chambre lors de leur prochaine visite, c’est garanti!

Voici 5 façons simples d’ajouter de la personnalité à votre chambre à coucher :

Un mur d’accent avec moulures

La plupart des gens vont décider de peindre d’une couleur unie le mur sur lequel repose la tête de lit. C'est une excellente option lorsque vous avez envie d’une petite touche colorée dans votre pièce, mais vous pourriez pousser le concept encore plus loin. En créant un motif à l’aide de moulures décoratives, vous allez ajouter de la texture et surtout beaucoup de personnalité!

Un grand tapis «statement»

Ajouter un tapis aux couleurs vives et/ou avec des motifs au sol dans votre chambre va non seulement ajouter énormément de confort à la pièce, mais va aussi lui donner du caractère. Cette astuce est à appliquer si le reste de votre décoration est assez neutre en termes de couleurs et motifs.

Magasinez des tapis «statement» sur le site de Ruggable.

De la literie pas comme les autres

Faites changements du couvre-lit dans les teintes de blanc, crème ou gris en optant pour une literie originale. La façon la plus simple d’ajouter de la personnalité à votre chambre est de choisir un couvre-lit, des draps et des coussins décoratifs qui ont de la gueule. N’ayez pas peur non plus de mélanger les motifs si le cœur vous en dit!

Magasinez de la literie colorée sur le site de Simons.

Un lit à baldaquin

Vous avez un plafond cathédrale dans votre chambre et trouvez que ce dernier à l’air bien vide? La solution est d’y installer un lit à baldaquin. En plus de meubler l’espace, la structure imposante du lit ajoutera une touche de romantisme à votre décor. Ajoutez-y des fins rideaux tout autour pour un peu de légèreté!

Magasinez les lits à baldaquin sur le site de Wayfair.

Une ou des œuvres d’art

Une autre façon bien simple d’ajouter de la personnalité à votre chambre est de suspendre une œuvre d’art de votre artiste préféré au-dessus de votre lit. Si choisir qu'une seule toile ou photo est trop difficile, vous avez toujours l’option de réaliser un «gallery wall».