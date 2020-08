Microbrasseries : voici les 8 meilleurs endroits où boire de la bière au Québec

C'est la Journée internationale de la bière! Le Québec n'a rien à envier à personne. La preuve : on y trouve des microbrasseries de qualité où on peut y boire une variété de bières goûteuses.

Siboire, Estrie

Avec deux adresses à Sherbrooke et une à Montréal, la réputation de la microbrasserie Siboire n'est plus à faire. Peu importe l'endroit que vous choisirez, on vous accueillera avec des produits d'exception.

Pit Caribou, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Ce n'est pas surprenant que ce nom vous soit familier. La réputation du Pit Caribou n'est plus à faire. Sa première microbrasserie a vu le jour à Percé, mais sa bière est maintenant sur toutes les lèvres des Québécois.

Les brasseurs du temps, Outaouais

Les brasseurs du temps sont les rois de la bière en Outaouais. Ceux qui vous accueilleront dans un ancien château d'eau se font la promesse de vous servir les meilleurs produits locaux.

Le trou du diable, Mauricie

Ce pub de Shawinigan a plus d'un tour dans son sac. On vous y servira la meilleure bière de la région, sans contredit. Son généreux menu élève aussi la réputation de cet établissement.

Isle de garde, Montréal

Cette brasserie, situé dans Rosemont Petite-Patrie, attire de plus en plus d'adaptes depuis son ouverture. On y déguste des bières de qualité, et ce, dans une ambiance décontractée.

Tête d'Allumette, Bas-Saint-Laurent

Évidemment, vous pensez que la bière est la raison principale pour vous y arrêter. Vous n'avez pas tort. Si on vous disait que la vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent en vaut définitivement le détour, seriez-vous convaincu?

La Chouape, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Située à Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean, cette brasserie familiale a tout pour plaire à vos sens gustatifs. Ses céréales sont cultivées à même les champs des propriétaires, ce qui en fait un produit d'exception.

Le Saint-Pub, Capitale-Nationale

Situé dans un endroit tout à fait charmant, le Saint-Pub séduit chaque visiteur... un à un. Cette microbrasserie de Baie-Saint-Paul vous offre une bière savoureuse et des aliments distinctifs.