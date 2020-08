Voici les 14 meilleurs films nostalgiques à écouter pour trouver du réconfort

Le mois d'août a été particulièrement pluvieux. Si la tendance se maintient, tout porte à croire qu'on sera contraint à être devant notre téléviseur. Si vous avez épuisé votre liste de films à voir en 2020, vous trouverez certainement du réconfort dans celle que nous vous avons préparé.

1. Jurassic Park

Le Parc jurassique

2. Jumanji

3. Annie

4. Matilda

5. Dirty Dancing

Danse lascive

6. Ghostbuster

SOS fantômes

7. Stand by me

Compte sur moi

8. Grease

Brillantine

9. Back to the future

Retour vers le futur

10. The Tadpole and the Whale

La grenouille et la baleine

11. Home Alone

Maman j'ai raté l'avion

12. The Mask

Le masque

13. Clueless

14. Indiana jones