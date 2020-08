Dégustation à l’aveugle

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1-Le vin à 10 $

Pays d'Oc 2018

Terre à Terre - Jean-Noël Bousquet

Languedoc - France

Code : 11374391

Prix : 9,60 $

Disponibilités : 30 bouteilles en ligne et 350 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,2 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : un duo pizza-spaghetti ou une réconfortante lasagne

Cette cuvée entrée de gamme du talentueux vigneron Jean-Bousquet est encore et toujours une «première de classe» dans sa catégorie! Un rouge à moins de 10 $ qui n'a rien à envier à bien des bouteilles coutant 4-5 $ de plus l'unité. Frais, sudiste, facile, caméléon et sans aucun vice. Buvez la bouteille lors des 2 années suivant son achat pour pleinement en profiter.

2- Le vin à 20 $

Péninsule du Niagara 2018

Gamay - Malivoire

Ontario - Canada

Code : 11140498

Prix : 19,50 $

Disponibilités : 5 bouteilles en ligne et 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 5 grammes

Servir à 15 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette de charcuteries bien garnie de saucissons, de terrines, de jambon fumé...

Ce vin ontarien glisse en bouche et caresse le palais comme une tisane tiède. Un produit souple, digeste, accessible, peu tannique et sans grande promesse qui comblera les amoureux de gamay. Gouleyant, juteux, friand, bourré de fruit... J'aime! Il se déguste très bien dès maintenant, mais aussi au courant des 2 ou 3 prochaines années.

3- Le vin à 30 $

Barolo 2016

Beni di Batasiolo

Piémont - Italie

Code : 10856777

Prix : 30,85 $

Disponibilités : 50 bouteilles en ligne et 200 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 17 degrés Celsius en lui offrant au moins 30-40 minutes d'aération en carafe.

À déguster avec : un risotto au canard confit ou des viandes de gros gibiers à poil.

Ce n'est certainement pas le plus grand représentant de vins de cette mythique appellation italienne, mais il ne fait aucune ombre non plus aux crus de cette splendide région viticole qu'est celle du Barolo. C'est le moins dispendieux que l'on retrouve sur les tablettes à longueur d'année et il est tout à fait recommandable pour son rang. À la suite d’une bonne oxygénation en carafe, il offre des émanations de fruits cuits et/ou bien mûrs ainsi que de fort charmantes notes épicées. Figues, pruneaux, cuir, feuilles mortes... Les plus patients oseront l'oublier encore au moins 7-8 ans dans leur réserve.

4- Le vin à 40 $

Listrac-Médoc 2015

Château Clarke

Bordeaux - France

Code : 10677550

Prix : 39,85 $

Disponibilités : 135 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,6 gramme

Servir à 17 degrés Celsius

À déguster avec : des carrés d'agneau aux épices provençales, un filet mignon de boeuf...

Un millésime superbe (2015), une région viticole de grande réputation (le Médoc à Bordeaux), une propriété familiale de renom (Rothschild)... Tout est là! Il y a d'ailleurs une longue histoire d'amour entre ce classique et incontournable cru bordelais et les consommateurs québécois. En effet, il est sur notre marché depuis des lunes et bien peu de gens le tassent du revers de la main. Un rouge de la rive gauche de Bordeaux qui est engageant, expressif, précis, agréablement parfumé et juste assez fourni en fruit. Une bouteille qui vaut le «coût» et qui fera assurément le bonheur de vos convives. Elle pourra somnoler encore 5 voir 6 ans dans votre cellier sans aucun souci.