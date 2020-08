Le balado augmenté de QUB musique «Pour une histoire d’un show» revient sur un des concerts les plus controversés de l’histoire du rock : le show de Guns N’ Roses, Metallica et Faith No More au Stade olympique de Montréal. Geneviève Borne, qui a couvert l’événement pour MusiquePlus, nous en parle.

