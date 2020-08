Voici où trouver des jolis tapis abordables qui se lavent facilement à la machine

Les tapis sont un «must» dans une maison. En plus d’ajouter du confort et de la chaleur à vos pièces, le tapis sert souvent comme élément décoratif.

Or, plusieurs personnes préfèrent de pas avoir de tapis dans la maison car avec des enfants ou des animaux, cet élément décoratif peut rapidement virer au cauchemar. Un jus de fruits ou un pipi de chien est si vite arrivé!

Rares sont les grands et beaux tapis de salon qui se lavent facilement à la machine. C’est le cas toutefois de ceux de la compagnie Ruggable.

Ruggable vend en ligne de magnifiques tapis pour l’intérieur et l’extérieur qui peuvent être lavés dans votre laveuse sans problème.

C’est que les tapis Ruggable sont très légers et sont composés de deux «morceaux» : le tissu décoratif et le sous-tapis antidérapant.

Vous pouvez donc facilement retirer la couche du dessus pour l’envoyer à la laveuse afin d’enlever la tache de café ou l’accumulation de saleté. Vous pouvez ensuite sécher le tapis dans la sécheuse à basse température.

Sur le site, vous trouverez une tonne de motifs et de formats. Les prix sont très raisonnables et varient selon le motif et la taille désirés . Il est également possible de seulement acheter la couche du dessus à moindre prix si vous êtes du genre à changer votre décoration selon les saisons.

Une compagnie à découvrir si vous ne connaissez pas encore Ruggable!