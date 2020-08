Mode et beauté : découvrez la couleur qui sera partout à l'automne 2020

Eh oui, on commence déjà à parler d’automne et de rentrée parce que, mine de rien, le retour à l’école sera bientôt amorcé et il ne nous reste que quelques semaines avant que les feuilles commencent à changer de couleur.

• À lire aussi: Le haut tube est de retour et voici comment le porter en 2020

De notre côté, on adore l’automne ainsi que ses tendances et sa palette de couleur naturelle qu'on retrouve autant dans les looks beauté que sur nos vêtements. Cette année, une tendance couleur se dessine clairement dans nos garde-robes pour l’automne: le vert matcha et le vert sauge!

• À lire aussi: 10 vêtements essentiels à avoir dans sa garde-robe avant 30 ans

Ces verts soutenus, qui tirent légèrement sur le pastel, mais qui contiennent du gris, du bleu ou du jaune pour les neutraliser, sont parmi les couleurs les plus prisées des marques et des grands magasins.

On les retrouve autant sur des ensembles de jogging:

Que des hauts sportifs ou romantiques:

Que des robes chics:

Et des jupes:

Et même sur nos ongles:

Sans oublier nos accessoires:

Cette couleur neutre se marie avec tout et, associée à un joli jean pâle, il s’agit du look le plus prisé de l’automne!