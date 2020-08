Comme parents, on se sent souvent démunis face aux comportements et aux questions de nos enfants quand ils commencent à découvrir leur corps. Qu’est-ce qui est normal, qu’est-ce qui ne l’est pas? Et surtout, comment réagir? Voici quelques conseils pour aborder le sujet de la sexualité avec son enfant, avec l'aimable collaboration de Tania St-Laurent Boucher, sexologue.

À voir aussi: Les Psy-trucs pour les 6 à 12 ans