TENDANCE : ces paires de jeans seront partout cet automne

On n’y échappe pas : la saison du jean, des bottillons et des petits vestons est à nos portes!

Pour être certaine d’être à la page cette saison, on vous présente les tendances denim les plus en vogue pour l’automne 2020.

Découvrez les 5 jeans tendance de l’automne.

Les années 80

Les mom jeans avec des détails aux poches, à la taille et aux cuisses feront encore une fois fureur cette saison. Légèrement lousses aux cuisses, mais cintrés aux chevilles, ces jeans se portent avec des hauts tendance, tels un cardigan, ou encore un joli morceau avec manches bouffantes.ç

Le skinny noir

Celles qui désespéraient de revoir le skinny trôner au sommet des tendances seront heureuses d’apprendre que cette silhouette de jeans très flatteuse a été revue sur un bon nombre de passerelles lors des semaines de la mode. Pour l’automne, on le choisit noir profond ou légèrement délavé.

La silhouette baggy

Cette tendance qui a explosé cet été est là pour rester! Les jeans baggy, adoré par des stars comme Bella Hadid et Kendall Jenner créent une silhouette relaxe et confortable, parfaite pour les jours de télétravail à venir. Certaines préfèrent le porter avec un haut cintré alors que d’autres misent sur l’amplitude en l'agençant avec une chemise également surdimensionnée.

Évasés au bas

Les années 70 sont in et les jeans «pattes d’éléphant» également! Les jeans légèrement évasés au bas font un retour tout doucement dans nos garde-robes, après avoir été boudés pendant plus d’une décennie.

Ultra taille haute

Si l’été nous avait fait entrevoir un certain retour des pantalons porté bas sur la taille, l’automne se fera sous le règne de la taille haute! On parle de fermeture éclaire qui monte plus haut que le nombril et qui viendra cintrer notre ventre bien comme il le faut. Ces jeans s’agencent merveilleusement bien avec un col roulé et un veston.