Une maison de style Cape Cod en bordure du magnifique lac Brome

Pour plusieurs, une maison en bardeaux de cèdre rappelle les vacances au bord de la mer et les soirées d’été à boire du rosé en regardant le coucher du soleil.

• À lire aussi: Une maison dans le sud de la France au décor inspiré du Brésil

Cette propriété ne donne peut-être pas vue sur une plage de sable blanc et l’eau salée, mais son look Cape Cod nous permet de rêver un peu.

site web Remax

site web Remax

Le revêtement en bardeaux de cèdres, son emplacement en bordure du lac Brome, sa terrasse couverte, son pignon et ses quelques fenêtres rondes rappellent le style de la célèbre péninsule américaine.

site web Remax

site web Remax

site web Remax

L’intérieur ne manque pas de cachet non plus avec ses boiseries, son imposante cheminée de pierre dans laquelle est également construite une magnifique étagère de bois et ses nombreuses fenêtres qui font entrer une tonne de lumière et qui offrent une vue à couper le souffle sur le lac et les montagnes.

site web Remax

site web Remax

site web Remax

La propriété comprend au total 14 pièces dont 3 chambres à coucher, trois salles de bain et un sauna digne d’un luxueux spa installé dans la cabane dans la cour.

site web Remax

site web Remax

site web Remax

Si vous aimez les maisons au look Cape Cod à l’extérieur et à la décoration rustique chic, vous adorerez cette jolie maison en vente au Lac-Brome.

site web Remax

site web Remax

site web Remax

site web Remax

site web Remax

Pour tous les détails sur cette propriété actuellement en vente, visitez le site web du courtier.