VANLIFE : voici où louer votre petit nid d'amour pour parcourir le Québec

Pas besoin d'avoir votre propre van pour partir en voyage sur les routes du Québec. Il existe différentes compagnies qui se spécialisent dans la location d'autocaraves ou de camionnettes aménagées pour vous permettre de réaliser votre road trip ultime, version minimaliste, mais tout confort!

Bien sûr, cette année, nos plans de voyage dépendent de l'évolution de la pandémie de COVID-19. Il n'est toujours pas conseillé de planifier de grands voyages entre régions, mais la «vanlife» sera une belle option pour vous évader près de chez vous au cours de l'été, tout en respectant les règles de distanciation sociale.

Voici donc:

1. Rikiki Campers, Rimouski

Cette jeune compagnie installée à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, propose des véhicules minimalistes pour deux ou pour quatre personnes. Le jour, l’intérieur comprend une table et une banquette; le soir, on transforme le tout en lit. Comprend notamment glacière, réchaud et réservoir pour l’eau.

Prix: 2 places : entre 75$ et 150$ par jour, selon la saison / 4 places : entre 150 $ et 220 $ selon la saison

Infos: www.rikiki.ca

2. VanLife MTL, Montréal

On est prêt à parier que les caravanes de VanLife MTL se rapprochent dangereusement des véhicules stylés que vous avez «spotté» sur Instagram! Elles viennent en différents formats, avec une cuisinette, des lits et l’électricité, et peuvent accueillir de 1 à 5 personnes. Les départs se font de Montréal.

À noter: pour ceux qui préfèrent la #Jeeplife, la compagnie loue aussi des Jeep avec tente Tepui sur le toit, style safari.

Prix: varie selon les dates

Infos: www.vanlifemtl.com

3. Le Baroudeur, Montréal

Les vans du Baroudeur se divisent en deux catégories: celles pour deux personnes et celles pour quatre personnes, ces dernières disposant d’une tente sur le toit en guise de «rallonge». Dans tous les cas, tout a été aménagé pour que vous ne manquiez de rien. Départs de Montréal et de Québec.

Prix: de 119,95$ à 139,95$ par nuit, selon la saison, trois nuits minimum

Infos: lebaroudeur.ca

4. ECamp, Montréal

Facebook / Ecamp

Divan-lit intérieur, tente sur le toit, autonomie en électricité, en éclairage et en eau: les véhicules Ecamp sont une autre belle option pour vous! Cet été, les séjours sont de 7 nuits minimum, au départ de Montréal.

Prix: 795 $ pour 7 jours + 99 $ par jour supplémentaire en basse saison / 995 $ pour 7 jours et 119,95 $ par jour supplémentaire en haute saison

Infos: www.ecamp.ca

AUSSI:

– Discount, qui loue des autos, des camions et de gros véhicules récréatifs (VR), ne se spécialise pas dans la #vanlife. Mais parmi sa flotte de motorisés, on trouve un petit modèle de style «van aménagé» avec toit rétractable et tout équipé. Prix variable.

– Camping Car Online loue de gros VR un peu partout dans le monde, incluant au Québec. Parmi les options au départ de Montréal, il existe un modèle simple et compact nommé Érable B18, pour 4 personnes. Prix variable.

À noter que certaines conditions de location particulières peuvent s'appliquer en raison de la COVID-19. Informez-vous bien.

