Cinq raisons qui vous convaincront de couper vos cheveux courts

Votre crinière commence à prendre des airs de celle de Raiponce et vous pensez de plus en plus à couper votre longueur? On a quelques arguments qui risquent de vous faire passer du côté court de la force!

Les voici :

1. Parce qu’une coupe courte donne immédiatement du style, sans effort

Il n’y a rien de plus stylé qu’un carré court et droit. C’est la coupe de prédilections des it-girls. Accompagnée d’une frange droite, elle capte immédiatement notre attention.

Même chose pour une pixie, ou encore une tête complètement rasée, qui créent immédiatement un air de coolitude difficile à égaler.

2. Parce qu’il fait CHAUD cet été

Si 5 canicules de suite ne vous convainquent pas de dégager votre nuque et de faire respirer votre cou et vos épaules, on ne sait pas qu'est-ce qui va le faire!

3. Parce que vos cheveux seront plus en santé et volumineux.

Souvent, quand on a les cheveux très longs, les derniers 5 à 7 pouces, au bas de notre chevelure, sont plutôt rêches et en mauvaise santé.

Cela crée les fameuses pointes fourchues qui tiennent droit toutes seules et qui donnent un look terne à la chevelure. Et si vous avez les cheveux fins, la longueur vient inconditionnellement leur donner une apparence encore plus clairsemée. Aller, chop-chop!

4. Parce que ça vous permet d’essayer les coupes les plus audacieuses

On vous l’a annoncé récemment : le mullet est de retour! Pourquoi ne pas faire comme la magnifique Úrsula Corberó de Money Heist et essayer cette coupe réinventée?

5. Parce qu’on ne vit qu’une fois!

Et que les cheveux, ça repousse! Alors, amusez-vous!