5 cocktails roses prêts en un claquement de doigts

À la recherche d’un drink parfait pour savourer les dernières semaines de l’été?

On vous propose 5 canettes de boissons roses aussi délicieuses que jolies qui sauront rehausser vos soirées entre amis!

Où : En épiceries/dépanneur

Ce cidre rosé pétillant est parfaitement rafraîchissant pour les belles journées d’été ou les soirées autour d’un feu, en camping. Il n’est pas trop sucré et juste assez acidulé pour nous donner rapidement envie de prendre une autre gorgée. Un cidre québécois à essayer, si ce n’est pas déjà fait!

Où : À la SAQ

Un ginto québécois prêt à boire aussi beau que beau et parfait à glisser dans nos paniers pique-nique cet été! Ce gin & tonic québécois comprend de délicieux arômes de pêches, miel et romarin. Et que dire de sa magnifique couleur pêche qui donne l’eau à la bouche!

Où : En épiceries/dépanneurs

Les bibittes à sucre et amateurs de boisson fruitée vont adorer ce punch de fruits où sont mélangées les saveurs de melon d’eau et de kiwi. Ce duo fruité créé par Molson peut être également mélangé à un vin blanc et quelques fruits, pour créer une sangria délicieusement inusitée.

Où : À la SAQ

Ce cooler à base de vodka est le parfait allié des longues journées passées à la plage. Ses arômes sont rafraîchissants, mais pas trop sucrés et l’eau de coco nous fournit tous les électrolytes pour s’hydrater. Ce produit est embouteillé ici, au Québec!

Où : À la SAQ

Si vous voulez toutes les arômes délicieuses d’un mojito sans le tracas de le faire soi-même, le mojito aux fraises prêt à boire de Mr. Cocktail est votre allié! Il combine les saveurs de lime, menthe et fraises pour créer une boisson pétillante et rafraîchissante. On peut le servir dans un verre garni de fraises du Québec et quelques branches de menthe du jardin, pour élever l’expérience!