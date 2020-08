3 bons vins à déguster cet été

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

À voir aussi: Dégustation à l'aveugle

Un blanc ibérique frais, digeste, léger et bien vigoureux !

Rueda 2019

Excellens - Marqués de Cáceres

Castille Léon - Espagne

Code : 14365617

Prix : 16,55 $

Disponibilité : 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

Cocktail de crevettes, assiette de crudités, filets de poisson à chair blanche...

Ce très joli sauvignon blanc allie éclat, fraîcheur, digestibilité ainsi que pureté aromatique et gustative. Rien à nous faire effectuer une génuflexion, mais diablement réussi pour son modeste prix. Disons que c'est hyper estival comme type de produit. Les entrées froides à base de poisson ou de fruits de mer en coquillage lui iront à merveille. Tirez-lui le liège lors des 12 à 18 mois à venir pour pleinement en profiter.

Un rouge de la Loire souple, fin, délicat, tendre et peu tannique !

Cheverny 2017

Envol - Domaine des Huards - Michel Gendrier

Touraine - Loire

Code : 12748278

Prix : 22,40 $

Disponibilité : 80 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,5 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

Une planche de tapas à partager, des sandwichs jambon-fromage pour un pique-nique...

Cet original et éclectique assemblage de pinot noir, de gamay et de cabernet franc possède un charme fou. Il s'agit d'un rouge léger, tout en souplesse, passe-partout, glissant en bouche et vachement caméléon à table. Les amoureux de shiraz à signature «gomme balloune» et de «gros

king cab» du Golden State devront peut-être s'abstenir car on n’est vraiment pas là ! Les plus patients pourront l'oublier en cave encore au moins 3 ans.

Un vin espagnol qui séduira habilement vos grillades BBQ !

Alicante 2018

Al-muvedre - Telmo Rodriguez

Alicante - Espagne

Code : 14000511

Prix : 15,85 $

Disponibilité : 10 bouteilles en ligne et 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,1 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

Des viandes grillées telles du boeuf, de l'agneau, du veau, du bison...

Nous avons découvert ce très agréable rouge de la côte est de l'Espagne la semaine dernière. Quel beau coup de coeur pour un produit à seulement 15-16$! Un 100% mourvèdre qui est à la fois gourmand, fourni, généreux et tout en fraîcheur. Rien de massif, rien de lourd ni d'encombrant. Son fruité est juste, précis et un verre en appelle aisément un autre. Bon dès ce week-end mais aussi au courant des 2-3 années prochaines années.