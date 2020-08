Penne au pesto de basilic, amandes et légumes du jardin

Une recette signée Hugo Saint-Jacques

Portions : 4

Temps de préparation : 5 minutes

Temps de cuisson : 10-12 minutes

Ingrédients

· 1 paquet de penne (500g)

· 2 grosses bottes de basilic frais (2 1⁄2 tasses de feuilles)

· 1⁄4 tasse (60ml) d’amandes effilées

· 1⁄2 citron

· 1⁄4 tasse (60ml) de parmesan râpé

· 1⁄4 tasse (60ml) d’huile d’olive

· 1⁄2 gousse (1c. à thé) d’ail haché

· Sel et poivre au goût

· 15 tomates cerises coupées en 1⁄2

· 2 radis coupés en fines tranches

· 1 tasse (250ml) de courgette verte (1 petite)

· 1 tasse (250ml) d’oignons verts ciselés

· 1⁄4 tasse (60ml) de câpres (ou olives dénoyautées et tranchées)

Préparation

Faire bouillir 4 à 5 litres d’eau salée, y plonger les pâtes et les faire cuire de 9 à 10 minutes (al dente).

Pendant ce temps, faire le pesto en incorporant le basilic, le 3⁄4 du parmesan, l’huile d’olive, le jus de citron, les amandes, l’ail le sel et le poivre dans le robot culinaire et pulvériser par pulsations. Une fois la texture désirée obtenue, retirer et conserver.

Ensuite, dans un poêlon chaud, faire chauffer un bon filet d’huile d’olive et y faire sauter les légumes de 3 à 4 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Bien assaisonner de sel et poivre et ajouter une généreuse portion de pesto avec les câpres. Bien mélanger et servir aussitôt.

Saupoudrer le reste du parmesan, quelques amandes et une feuille de basilic sur le dessus.

Bon appétit!