Suggestions lecture du 16 août 2020

Des suggestions signées Frédérique Dufort.

1. Le dernier Je t’aime

Daniel O. Brouillette

Libre Expression

1967. Rita et Oscar vivent dans l’harmonie, à la ferme avec leurs 7 enfants. Rita est malade et on peine à poser un diagnostic. Son état de santé s’aggrave, laissant place à une grande douleur dans la vie de cette femme pourtant remplie d’amour. On vivra avec elle et sa famille de nombreuses dernières fois : le dernier Noël, le dernier réveillon, le dernier anniversaire... Une histoire racontée par son fils qui saura assurément vous tirer une larme (ou plusieurs).

2. Va où le vent te berce

Sophie Tal Men

Albin Michel

Anna met au monde son premier enfant. Seule. Gabriel devient berceur de bébé contre son gré... Deux passés lourds en émotions. Deux âmes en quêtes de guérison. Leur rencontre à l’hôpital va tout changer. Un livre touchant, doux et qui met de l’avant l’impact qu’ont les travailleurs de la santé dans la vie des gens.

3. Végé

Geneviève Everell

Goelette

Miss Sushi à la maison est de retour avec une version végé de ses incroyables recettes ! Vous aurez l’eau à la bouche à simplement regarder les images. Grâce à ce livre, mon beau papa a fait ses premiers sushis À VIE ! Les sceptiques seront confondus, je vous le garantis.

4. Ma super tablette de pré maternelle T.2 + Ma super tablette maternelle T.2

Collection Les Loulous

Méga Éditions

Des tablettes éducatives, pratiques et colorées remplies d’exercices et de jeux à faire avec vos minis ! Rien de mieux que quelques exercices à la maison avec papa, maman ou mamie pour montrer à nos jeunes qu’apprendre, c’est vraiment amusant.

5. Cochon Dingue aime la terre

La Bagnole

Retrouvez l’émission préférée de vos enfants dans ce livre éducatif mettant en vedette vos animateurs préférés, ainsi que le fameux cochon dingue ! Apprenez-en plus sur la terre, sa faune, sa flore, son univers, le réchauffement climatique, et les diverses façons de prendre soin de notre planète bleue.

Éducatif, amusant et parfait pour divertir toute la petite famille.

6. Lucie la mouffette qui pète a disparu

Shallow & Vannara

La Bagnole

Lucie la mouffette est de retour pour une aventure rocambolesque ! Lorsqu’elle reçoit une invitation mystérieuse pour une fête, elle fait preuve d’imprudence et pense plutôt à s’amuser. À peine arriver à la fête, elle se fait enlevée !!! Mais par qui ? Superbes illustrations et histoire drôle, mais aussi très astucieuse pour parler de prudence face aux inconnus et avoir de belles discussions avec nos enfants.