Des trucs pour faire mûrir ses tomates du jardin

Votre jardin regorge de fruits juteux? Pour bien mûrir, les tomates ont besoin de soleil en abondance et... de beaucoup d'amour.

• À lire aussi: 8 recettes succulentes pour déguster ses tomates du jardin



Plus la saison estivale avancera, moins vos tomates rougiront aisément. Comme les températures sont plus fraîches et que le soleil se fait plus rare, les tomates deviennent plus capricieuses, moins rouges.





Voici 5 trucs pour les faire mûrir :





1. Éliminez

Afin de permettre aux tomates de profiter des heures d'ensoleillement en fin de saison, éliminez toutes les branches et les feuilles qui font de l'ombre à vos plants de tomates. Par le fait même, éliminez les fleurs et les petits fruits qui se sont greffés aux plants.





2. Réchauffez

Lorsque vous commencez à constater que les nuits sont plus fraîches, il est venu le moment de recouvrir vos plants de tomates à l'aide d'une housse. Au petit matin, vous pourrez retirer la housse pour laisser la chaleur et le soleil envelopper vos plants.





3. Enveloppez

Vos tomates vont continuer à mûrir une fois que vous les aurez cueillies. Pour accélérer le processus de vieillissement, vous pouvez les envelopper dans du papier journal. Vous devez les placer dans un endroit frais.





4. Suspendez

À l'aide d'une fourche, arrachez le pied des tomates de façon à conserver les racines. Vous pouvez ensuite suspendre votre bouquet à l'aide d'une corde ou de ficelle, de façon à ce que la sève descende dans les fruits.





5. Jumelez

Vos tomates pourraient mûrir plus rapidement si elles sont jumelées à un autre fruit, telles la banane et la pomme. L'idéal est de les placer dans un sac brun. L’éthylène de la banane va faire rougir les tomates.