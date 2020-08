Voici les meilleures recettes de lunch cuisinées à Salut Bonjour

Les vacances sont terminées pour la plupart. C'est maintenant le temps de penser à la rentrée scolaire. Afin de vous inspirer, nous sélectionnons chaque lundi les recettes que VOUS avez préférées au fil des ans. Cette semaine, ce sont les recettes pour les lunchs qui sont à l'honneur!

1. Soupe orge et boeuf

Ingrédients

454 gr (1lb) bœuf à ragoût, en cubes

1 oignon, émincé

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

2 gousses d’ail, hachées

250 ml (1 tasse) carottes en cubes

500 ml (2 tasses) champignons de Paris, en cubes

15 ml (1 c. à table) pâte de tomate

250 ml (1 tasse) bière blonde

125 ml (1/2 tasse) orge mondé

1.5 l (6 tasses) bouillon de bœuf

15 ml (1 c. à table) sirop d’érable

15 ml (1 c. à table) mélange d’herbes de Provence

15 ml (1 c. à table) paprika fumé doux

30 ml (2 c. à table) beurre

125 ml (1/2 tasse) cheddar, en cubes

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Dans une grande casserole, faites revenir la viande et l’oignon dans l'huile, 2 à 3 minutes.

ÉTAPE 2

Ajoutez l’ail, les carottes, les champignons, la pâte de tomate et laissez revenir le tout 2 minutes supplémentaires.

ÉTAPE 3

Déglacez à la bière.

ÉTAPE 4

Ajoutez l’orge, le bouillon, le sirop, les herbes de Provence, le paprika, couvrez et laissez cuire 1 heure, à feu moyen doux, tout en mélangeant de temps en temps.

ÉTAPE 5

Incorporez le beurre. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 6

Servez, accompagné de cubes de fromage.

2. Mac and cheese à la courge

Ingrédients

1.5 l (6 tasses) cubes de courge Butternut

1 oignon, émincé

2 branches de thym, effeuillées

1 gousse d’ail, hachée

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

4 portions de macaronis cuits

250 ml (1 tasse) sauce béchamel maison

250 ml (1 tasse) mozzarella, râpée

250 ml (1 tasse) cheddar, râpé

60 ml (4 c. à table) chapelure

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Dans un bol, mélangez les cubes de courge, l’oignon, le thym, l’ail, l'huile d'olive, du sel et de poivre.

ÉTAPE 3

Sur une plaque allant au four, recouverte d'un tapis en silicone, répartissez les légumes préparés et laissez cuire au four, 30 minutes.

ÉTAPE 4

Passez le four sur gril (broil).

ÉTAPE 5

Dans un bol, mélangez les macaronis, la sauce béchamel, la mozzarella et la courge. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 6

Dans un plat à gratin, déposez le mélange, couvrez de cheddar puis de chapelure et laissez gratiner 5 minutes.

3. Quiche jambon poireau

Ingrédients

1 poireau, émincé fin

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

6 tranches de jambon cuit, hachées en fines lamelles

15 ml (1 c. à table) miel

1 pincée de piment de Cayenne

2 pincées du mélange d’herbes de Provence

3 œufs

125 ml (1⁄2 tasse) lait

1 abaisse de pâte à tarte

125 ml (1⁄2 tasse) cheddar fort, râpé

4 portions de salade verte de votre choix

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 190 °C (375 °F).

​ÉTAPE 2

Dans une poêle chaude, faites revenir le poireau dans l’huile d’olive, 3 minutes.

​ÉTAPE 3

Ajoutez le jambon, le miel, le piment de Cayenne, les herbes de Provence, du sel et du poivre. Vérifiez l’assaisonnement.

​ÉTAPE 4

Dans un bol, à l’aide d’un fouet, battez les œufs et le lait. Puis ajoutez le mélange préparé et le cheddar.

​ÉTAPE 5

Dans un moule à tarte, déposez l’abaisse de pâte, puis ajoutez et étalez la préparation et laissez cuire au four 30 minutes.

​ÉTAPE 6

Servez tiède, accompagnée d’une salade verte.