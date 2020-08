COVID-19 : guide pratique pour une rentrée scolaire tout en douceur

Chaque rentrée scolaire apporte son lot de préoccupations, tant pour les enfants que pour les parents. Cette année n'y fera pas exception, bien au contraire. À quelques jours du retour en classe, nous avons pensé vous préparer un guide pratique pour une rentrée tout en douceur.

Tout récemment, le ministre de l’Éducation du Québec, Jean-François Roberge, présentait les grandes lignes de son plan de la rentrée scolaire. On apprenait que tous les élèves du Québec, y compris ceux de la grande région métropolitaine de Montréal, seraient invités à retourner à l'école à l'automne 2020, en raison de l'amélioration de la situation épidémiologique.

Si certains voient d'un bon oeil cette annonce, d'autres se questionnent sur son bien-fondé. Quelle que soit votre situation, des questions restent peut-être en suspens. C'est pourquoi nous allons tenter d'y répondre, en y ajouter notre touche Salut Bonjour.

Voici le guide pratique de la rentrée de Salut Bonjour :

Le port du couvre-visage

Élèves préscolaires et élèves de la 1re à la 4e année : Le port du couvre-visage n'est pas obligatoire pour les élèves de la 1re à la 4e année. Toutefois, il recommandé, dans le transport scolaire et dans les lieux communs de l’école.

Élève de 5e et 6e année et élèves du secondaire : Le port du couvre-visage est obligatoire dans les transports scolaires et dans les transports en commun ainsi que dans tous les airs communs. Il est aussi obligatoire dans la cafétéria et dans les lieux sportifs lorsque des élèves de groupes-classes différents sont présents. Le port du masque n'est pas obligatoire dans la salle de classe.



Le conseil Salut Bonjour : Chaque enfant est responsable d'apporter son couvre-visage à l'école. Mieux vaut prévenir que guérir : pour éviter les oublis ou les pertes, vous pourriez glisser un second couvre-visage dans la pochette de la boîte à lunch ou dans le casier. Bien que le port du couvre-visage ne soit pas obligatoire pour certains enfants, expliquez au vôtre l'importance de porter le sien, s'il se trouve en présence d'enfants ayant des symptômes du rhume ou de la grippe.

• À lire aussi: 7 masques en tissus pour enfants juste à temps pour le retour en classes

Le lavage des mains

Tous les enfants, sans exception, devront se laver les mains régulièrement. Ils devront le faire en début et en fin de journée, avant et après les repas, avant et après les pauses et les récréations.

Le conseil Salut Bonjour : Avant la rentrée scolaire, nous vous invitons à faire une expérience « scientifique » avec votre enfant pour lui montrer l'importance de se laver les mains. Pour la réaliser, vous n'aurez besoin que de trois ingrédients pour la réussir : de l'eau, du poivre et du savon. Dans le cas qui nous concerne, les grains de poivre seront le symbole du virus.

Tous les détails ici.

La récréation

Il a été convenu que les modules de jeux seront ouverts durant les récréations et que les jeux de ballon avec les pieds seront privilégiés :

La distanciation sociale d'un mètre est prévue entre les élèves d'une même classe lors des récréations à l'intérieur ou à l'extérieur. Les adultes devront, quant à eux, respecter la distanciation physique de deux mètres.

Il n'y a aucune distanciation sociale nécessaire entre les élèves faisant partie d’un même groupe-classe stable.

Le conseil Salut Bonjour : En tant que parent, il est important de faire sentir à son enfant qu'il est en sécurité lorsqu'il est à l'école. Si celui-ci à l'impression que son milieu de vie est dangereux, il pourrait développer de l'anxiété et ainsi limiter ses interactions sociales. Si, au contraire, l'enfant à l'impression d'évoluer dans un environnement sécuritaire, il sera plus enclin à faire des découvertes et des expériences qui sont bénéfiques pour son développement.

Les symptômes

Si votre enfant présente ne serait-ce qu'un seul des symptômes liés à la CODVID-19, il doit rester à la maison. Si vous avez un doute sur son état de santé, il est recommandé de composer le 1 877 644-454, tout en suivant les directives de santé publique qui vous seront transmises. Durant cette période, des enseignants seront mis à la disposition des élèves pour l’enseignement à distance.

Le conseil Salut Bonjour : Si votre enfant est atteint de la COVID-19, il pourrait se sentir coupable ou honteux. Votre rôle, en tant que parent, est de l'aider à ne pas ressentir ce sentiment négatif. Aidez-le à nommer ses émotions et répondez à ses questions, en utilisant des mots simples, à connotation positive.