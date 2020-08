EC3D, une entreprise familiale de Laval, vient de mettre sur le marché un masque lavable très performant qui filtre jusqu’à 98,1% des particules et qui utilise la fibre de cuivre pour combattre les bactéries. Un masque également confortable idéal pour les enfants et les sportifs. On en parle avec Carine Villeneuve, vice-présidente et cofondatrice EC3D.

