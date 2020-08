9 accessoires à cheveux pour accueillir l'automne

L'été, tout est plus simple. L'humidité et la chaleur réussissent à rendre notre tignasse plus éclatante. Comme la période estivale tire sa révérence, c'est le moment de dire adieu à nos boucles naturelles et à nos mèches dorées. Voici 9 accessoires à cheveux qui vous donneront le courage de laisser filer les beaux jours.





1. Serre-tête coquillages

Vous avez la tête remplie de doux souvenirs d'un été passé à la plage? Pas de soucis, ce serre-tête vous aidera à conserver la légèreté de l'été.

Horace Jewelry : 15$

2. Bandeau noué

Ce magnifique bandeau noué, aux inspirations vintages, gardera vos frisottis bien blottis.

La Maison Simons : 78$

3. Casquette cheminot beige en lin

Pour réaliser une transition tout en douceur entre les saisons, cette casquette en lin est plus que parfaite.

Bizou : 14,99$ (en solde)

4. Barrettes pierres naturelles

Ces barrettes ornées de pierres naturelles vous permettront d'attacher tout en élégance la franche que vous vous êtes fait couper au début de l'été.

Horace Jewelry : 7$

5. Foulard en satin

Impossible d'avoir un bad hair day lorsque vous nouez un foulard sur votre tête. À la fois confortable et stylée, cette tendance est partout cet automne.

H&M : 14,99$

6. Chouchou en satin

Pour les matins pressés, ce chouchou en satin certificé est tout indiqué.

Gibou : 14$

7. Bandana

La beauté de cet accessoire abordable, c'est qu'il se porte aussi bien en été qu'en automne.

Ardène : 2,50$

8. Barrettes en métal

Ces barrettes sont offertes dans un arc-en-ciel de couleurs automnales. On craque!

Horace Jewelry : 4$

9. Chouchou foulard

Votre queue de cheval n'aura jamais eu aussi fière allure avec ce chouchou foulard.

La Maison Simons : 19$