Télétravail : 7 astuces pour maintenir une alimentation saine

Dès le début de la pandémie, des milliers de Québécois ont été contraints d’adopter le télétravail par mesure de prévention de la propagation de la COVID-19. Si cette façon de travailler comporte des avantages, elle apporte aussi son lot de défis quotidiens. Conserver une alimentation saine par exemple fait partie des enjeux reliés au travail à la maison. Afin de garder le cap sur la voie des bonnes habitudes alimentaires, surtout en contexte de télétravail, voici quelques astuces simples que vous pouvez mettre en pratique dès aujourd’hui!

Planifier ses repas

Le télétravail a bouleversé bon nombre de nos habitudes. Si auparavant la plupart des ménages profitaient du week-end pour prendre de l’avance sur les recettes de la semaine, les horaires flexibles ont laissé place à plus d’improvisation au niveau des repas. Pour s’assurer d’avoir un menu équilibré du déjeuner au souper, planifier ses repas est une stratégie gagnante. Par exemple, sélectionnez 2 ou 3 recettes de souper que vous pourrez facilement doubler et faire réchauffer le lendemain à l’heure du lunch ou bien transformer en salade, sandwich ou soupe.

Un autre truc avant de partir à l’épicerie : prenez le temps de faire le tour de vos provisions dans le congélateur et le garde-manger. Complétez ensuite avec des aliments clés pour vous dépanner en tout temps comme du bouillon, des légumineuses et du thon en conserve, une variété de pains à grains entiers, des sacs de crevettes, de fruits et de légumes précoupés surgelés. Vous aurez ainsi tout en main pour concocter un repas express et santé à tout moment de la journée! L’idée est de conserver un horaire régulier pour la prise de repas, et ce même en travaillant de la maison.

Miser sur un diner équilibré et nutritif

Chaque journée de travail à la maison mérite une pause lunch avec des repas sains et savoureux. Pour vous aider, composez votre assiette selon les proportions recommandées par le Guide alimentaire canadien, soit 1⁄2 de légumes, 1/4 de protéines et 1/4 de grains entiers. Voici quelques idées de délicieuses combinaisons de base pour le diner que vous pouvez apprêter à votre guise :

Légumes grillés + poulet + humus + tortillas de blé entier

Betteraves + haricots blancs + fromage de chèvre + quinoa

Épinards cuits + lentilles + pain naan de blé entier

Mélange de légumes style asiatique + crevettes + pâte de riz brun

En intégrant ce type de repas complets à vos menus, vous serez moins sujet aux baisses d’énergie et aux fringales qui surviennent en milieu d’après-midi.

Des collations réfléchies

15 heures cogne à la porte et un petit creux se fait ressentir? À la maison, la tentation est grande de mettre la main sur la boîte de biscuits! Pour éviter de succomber, réservez un moment de votre fin de semaine pour couper des crudités, faire des trempettes à base de yogourt et des muffins riches en fibre. De plus, pour apaiser la faim en matinée ou en après-midi, ajoutez quelques-uns de ces aliments pratiques et protéinés sur votre liste d’épicerie :

Yogourt grec ou skyr

Noix et graines

Pois chiches épicés et rôtis

Fromage

Edamames

Beurre de noix naturel

Œuf cuit dur

Humus

En combinant les protéines et les fibres, vous aurez une collation équilibrée vous permettant de vous concentrer et de facilement attendre jusqu’au prochain repas sans avoir à grignoter inutilement.

Établir un horaire

Le télétravail permet d’avoir un horaire plus flexible. Certaines personnes préfèrent travailler tard le soir tandis que d’autres sont plus efficaces très tôt le matin. Peu importe l’horaire de travail choisi, il est important de maintenir une routine et une hygiène de vie saine qui intègrent de l’activité physique, un sommeil réparateur et trois repas par jour. La prise des repas et des collations devrait idéalement être fixée à des heures régulières.

Avoir un espace dédié au travail uniquement

Dans la mesure du possible, évitez de travailler dans la cuisine. Réservez votre espace de travail à des fins professionnelles seulement. Ainsi, vous serez davantage porté à rester concentré lorsque vous êtes dans votre « bureau » et à respecter l’horaire du diner ou des collations. Si comme plusieurs, vous n’avez pas l’espace nécessaire et devez travailler sur la table de cuisine, prenez soin de vous accorder une pause lunch loin de votre écran en changeant simplement de place à la table ou en allant manger sur le patio par exemple.

Privilégier l’eau

Même si la machine à café est à deux pas de votre espace de travail, essayez de limiter votre consommation de caféine. Alternez avec d’autres boissons comme de l’eau pétillante, du thé, de la tisane et bien sûr de l’eau! Un truc pour boire assez d’eau pendant la journée : programmez une alarme chaque heure pour aller remplir votre verre. Vous pourriez aussi prévoir un pichet avec des quartiers de citrons ou de lime et des glaçons pour une boisson des plus rafraîchissantes!

