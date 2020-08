Un jeu éducatif pour initier les enfants au concept de la distanciation sociale

Parmi les concepts abstraits auxquels se butent les enfants, il y a celui de la distanciation sociale. Juste à temps pour la rentrée scolaire, le studio créatif Harrison Fun a propulsé un jeu éducatif, visant à sensibiliser les enfants au concept de la distanciation sociale.

Tout récemment, le ministre de l'Éducation du Québec présentait les grandes lignes de son plan pour la rentrée. On apprenait que les élèves de groupe classe différent allaient devoir se tenir à plus d'un mètre les uns des autres et à plus de deux mètres des adultes.

Qu'est-ce que ces mesures signifient concrètement pour un enfant?





Kelly Jacob (merci aux enfants de la ruelle Sagard)

C'est là que l'initiative Les P’tit.e.s Chums entre en scène. Les têtes créatives derrière ce coquet projet ont élaboré un sac à dos en forme d'ailes permettant à l'enfant de s'approprier l'espace qui lui est alloué lorsqu'il s'amuse avec ses pairs.





L'objet est tout sauf ennuyant. Il a été pensé et dessiné par l'artiste Cath Laporte, en collaboration avec Carolyne de Bellefeuille. Au crayon noir, elles y ont représenté d'amusants personnages non genrés, dans lesquels l'enfant peut ajouter de la personnalité et de la couleur.

Une fois que l'enfant se l'ai approprié à sa façon, il peut le porter fièrement sur ses épaules. C'est ainsi que le concept de distanciation sociale prend tout son sens puisque l'enfant assimile l'espace qui lui est réservé.





Avec un retour en classe imminent, parents et enseignants peuvent se tourner vers ce jeu éducatif pour enseigner les nouvelles bases qui nous sont imposées dans la société. Vous pouvez visiter la page Facebook de Les P’tit.e.s Chums pour plus d'information.