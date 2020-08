L'industrie de la mode est en pleine transformation! les Semaines de la mode prennent un nouveau visage et les créateurs repensent leur façon de faire les choses. Ces changements permettront-ils de démocratiser la mode encore plus? On en parle avec Émilie Fournier et avec Marie Geneviève Cyr, designer et professeure de design de mode à la Parsons School of Design de New York.

