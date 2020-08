Star Académie dévoile sa nouvelle chanson thème qui risque de vous rendre nostalgique

Le mystère est enfin résolu! Quelques jours après avoir suscité un intérêt certain sur sa page Facebook, voilà que Star Académie dévoile la chanson thème qui bercera la nouvelle génération d'Académiciens.





Les nostalgiques de cette populaire émission seront heureux d'apprendre qu'il s'agit la même chanson thème diffusée lors de la toute première saison de Star Académie. Il s'agit de la chanson Et c'est pas fini, d'abord interprété par Stéphane Venne.





Ce clin d'oeil au passé n'a pas été laissé au hasard. Huit chanteurs, bien aimés du public et âgés entre 16 et 30 ans, ont insufflé une touche d'originalité à cette pièce musicale des années 70. La musique a été agrémentée d'arrangements électro-pop, qui font plaisir à entendre.





Vous entendrez, ici et là, les voix d'Émile Bilodeau, de Roxane Bruneau, de Luis Clavis (Misteur Valaire), de Jérôme 50, d'Alicia Moffet, d'Eli Rose, de Mike Clay (Clay and Friends) et de Sarahmée. Tous les arrangements sont signés Étienne Dupuis-Cloutier et Alex McMahon

« C'est une belle chanson de transition, car c'est un clin d’oeil au passé. La première édition de Star Académie, c'était en 2003, ça fait presque 20 ans », s'est exclamé Jean-Philippe Dion, le coproducteur de l'émission, sur le plateau de Salut Bonjour.



« C'est sûr que l’industrie de la musique a évolué, mais on voulait aller chercher des artistes très actuels qui ont l’âge des candidats qu’on souhaite voir en auditions », a-t-il poursuivi.

La pièce est disponible dès aujourd'hui sur toutes les plateformes de téléchargement et d’écoute en ligne :





Ceux qui souhaitent intégrer la nouvelle mouture pourront tenter leur chance dès le mois de septembre. Les auditions auront lieu à Montréal entre le 25 et le 27 septembre puis, elles se déplaceront à Rimouski le 3 octobre, à Moncton le 5 octobre, à Québec entre le 9 et 11 octobre, au Saguenay le 17 octobre, à Sherbrooke le 24 octobre et à Gatineau le 31 octobre.

« Les auditions vont se passer sur rendez-vous. Ce ne sera pas différent des autres années, vous allez chanter une seule chanson devant les juges. La chose la plus importante à retenir, c'est que vous devez aller sur star académie.ca pour vous inscrire », conclut Jean-Philippe Dion

Pour prendre rendez-vous pour les audititions visitez le site de Star Académie.