5 magnifiques lieux où faire du yoga sur l'eau

Rien ne vaut une séance de yoga sur l’eau pour tester — ou trouver — son équilibre!

Voici quelques endroits du Québec où s’initier au SUP yoga, une discipline qui allie la pratique du SUP (stand up paddle) à celle du yoga, et qui permet une belle immersion en nature.

La saison achève, alors il vaut mieux vérifier rapidement les disponibilités.

1. CindyHook - Îles-de-la-Madeleine

En voyage aux Îles-de-la-Madeleine? On s’informe des horaires pour les cours de SUP yoga de CindyHook, question d’aller enchaîner les asanas sur l’eau devant les falaises et les collines de l’île du Havre aux Maisons. Difficile de trouver plus bel endroit pour s’initier à ce sport! Les séances de 90 minutes comprennent un échauffement au sol et une initiation au maniement de la pagaie.

Matériel fourni. Niveau débutant à avancé. 35$ par cours.

Horaire ici. Infos là.

2. Pop Spirit - Montréal

Certains connaissent Pop Spirit pour ses séances de yoga dans les parcs montréalais ou encore ses [incroyables] escapades de SUP aux baleines sur la Côte-Nord. L’entreprise offre aussi des cours de SUP yoga. Ces derniers mettent l’accent sur «la fluidité du mouvement synchronisé à la respiration avec une touche de défi». Ils durent 1 h 15 et se déroulent à Pointe-Claire.

Matériel fourni. Base en yoga recommandée. 28,50$ par cours.

Horaire et infos ici.

3. Sup Shop - Montérégie

C’est à Châteauguay, sur le lac Saint-Louis, que l’équipe de Sup Shop emmène ses élèves pour ses introductions au yoga sur l’eau d’une durée de 2 h. La philosophie de l'entreprise? Faire vivre à tous «une impression de pura vida, mais ici même, au Québec». Des sessions de plusieurs semaines et des retraites de SUP yoga sont aussi offertes pour ceux qui voudraient aller plus loin.

Matériel fourni. Tous les niveaux. 41$ par cours.

Horaire et infos ici.

4. KSF - Montréal

L’entreprise KSF propose différents cours de SUP yoga à LaSalle, sur le fleuve Saint-Laurent. Les débutants ont deux choix: des initiations de 2 h ou des séances plus dynamiques appelées «Jala Flo», qui durent 1 h 15. Les adeptes plus avancés, eux, se tourneront vers les cours Yin Flo (1 h 15), plus lents, mais où l’on tient les postures plus longuement.

Matériel fourni. Différents niveaux. 30$ par cours ou 49$ pour l’initiation.

Horaire et infos ici.

5. Echo Aloha - Laurentides

Dans les Laurentides, Écho Aloha offre des classes de yoga sur des planches ancrées sur l’eau à Morin-Heights, sur le lac Écho, et à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. On peut apporter sa propre planche ou alors en louer une sur place. Il faut prévoir 1 h pour la séance.

Matériel à louer. Tous les niveaux. 26$ par classe.

Horaire et infos ici.