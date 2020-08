Cuisine : 4 tendances actuelles à considérer si vous prévoyez rénover

Plusieurs ont décidé d’entamer de grandes rénovations cette année dans leur maison.

Si vous êtes à l’étape de refaire votre cuisine qui date des années 70, ça vaut la peine de faire quelques recherches sur les tendances actuelles pour être certain de rénover au goût du jour.

Voici donc 4 tendances actuelles en cuisine à considérer avant de tout démolir!

1. Le noir

Si vous voulez faire un peu différent de chez le voisin et être pile dans la tendance phare du moment, allez-y avec des cabinets de cuisine noirs. Que vous aimiez le style classique ou plus rustique/«farm house» la cuisine noire se marie parfaitement avec le marbre et le bois! Votre pièce aura énormément de caractère et l’entretien sera beaucoup plus simple. Tout le monde sait que les tâches laissées par les petites mains paraissent moins sur des armoires noires que blanches.

2. La vaisselle exposée

La jolie vaisselle de céramique est extrêmement populaire actuellement alors on serait fou de cacher tous ces beaux objets d’artisans dans le fond d’une armoire. C’est pourquoi les tablettes et niches ont la cote actuellement en cuisine. Le but est d’exposer toute cette belle vaisselle pour que vous puissiez l’admirer en tout temps. À noter que les portes vitrées sont moins populaires actuellement. Si les rénovations sont mineurs, les gens semblent préférer seulement retirer la porte d’armoire pleine qu’en installer une vitrée.

3. Une délimitation discrète

La cuisine à aire ouverte est toujours populaire, mais le concept se transforme quelque peu. Alors qu’au début les gens voulaient que la cuisine se fonde pratiquement au reste du rez-de-chaussée, maintenant, une délimitation discrète est préférée. C’est pourquoi plusieurs cuisines 2020 ont un meuble qui vient délimiter les pièces. Selon l’espace, il peut s’agir d’un îlot central, d’un petit comptoir bar ou encore de la table à manger. Une autre belle option est d’installer une verrière!

4. Le retour de la matière brute

Le bois fait son grand retour dans les cuisines. Que ce soit sur les armoires, dans les accessoires ou en comptoir, l’important c’est qu’il soit le plus brut possible car la tendance est au naturel. N’hésitez pas non plus à mélanger le bois à d’autres matières brutes comme le marbre, le béton, le métal oxydé ou le cuir par exemple.

Bonne décoration!