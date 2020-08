Voici le nouveau gin québécois aux bleuets du Lac-Saint-Jean

Une distillerie d'ici a décidé d'utiliser les bleuets sauvages du Lac-Saint-Jean et du Nouveau-Brunswick pour créer un gin aux saveurs locales... et uniques!





Parmi les nombreuses richesses que nous offre le Lac-Saint-Jean, on pense d'abord aux baies sucrées et juteuses, qui jonchent les champs. Ces fruits sont si goûteux qu'ils ont permis la création d'un nouveau gin frais.





La distillerie québécoise, Artist In Residence, a lancé au début du mois d'août un gin aux bleuets sauvages. Comme les bleuets sauvages sont plus petits que les bleuets cultivés dans ses plantations, leur goût est plus intense et plus riche.





Les bleuets qui on servit à la préparation du gin n'ont pas été modifié génétiquement. De plus, ils sont sans agent de conservation, saveur ou colorant ajouté, ce qui rend le produit encore plus frais.





Le gin aux bleuets sauvages peut être dégusté avec un soda ou un tonic. Tous les cocktails peuvent être agrémentés de petits fruits. Le produit québécois est disponible à la SAQ au coût de 33$.

Artist In Residence a profité de l'engouement pour son nouveau produit pour lancer un second gin, mais cette fois-ci à saveur de pamplemousse rose. Vous remarquerez une présence de baies de genièvre en amorce et une finale d'agrumes dominée par le pamplemousse.

Voici une recette pour accompagner votre gin aux bleuets :

Cocktail Gin-évrier québécois

Ingrédients



POUR GIVRER LE VERRE

1 tranche d'orange

30 L (2 c. à soupe) de sucre d'érable

5 ml (1 c. à thé) de bleuets séchés, hachés finement

1 ml (1/4 c. à thé) de baies de genévrier moulues

5 ml (1 c. à thé) de bleuets séchés entiers

4 feuilles de coriandre

10 glaçons

1 traits d'amer Angostura

45 ml (11/2 oz) de gin (Madison Park)

60 ml (2 oz) de shrubs aux bleuets (Nic & Cie)

150 ml (2/3 tasse) de club soda



Préparation



Mélanger le sucre d’érable, les bleuets séchés hachés et les baies de genévrier moulu. Givrer un verre de 12 onces à l’aide de la tranche d’orange et du mélange de sucre d’érable. Ajouter les bleuets séchés entiers, la coriandre, les glaçons au 3⁄4 du verre, l’amer Angostura, le gin et le shrub. Remuer le tout légèrement et allonger avec le club soda.