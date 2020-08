4 bons vins à petits prix

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

Un sauvignon chilien à 12 $ qui est loin d'être gênant!

Fumé Blanc Reserva 2018

Premier - Carmen

Vallée de Casablanca - Chili

Code : 11767856

Prix : 12,55 $

Disponibilité : 180 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3,2 grammes

Servir à 8-9 degrés Celsius

Une pleine assiette de légumes crus bien croquants et une trempette maison.

Ne comparez surtout pas ce jeune, pimpant et nerveux sauvignon blanc du Chili à un grand Sancerre ou à un Pouilly-Fumé de la Loire ! Ce blanc bec sud-américain offre d'agréable parfums de lime, de zeste de citron et de pomme verte. La bouche est franche, droite, sans esbroufe technologie et son acidité est passablement marquée. Rien à vous faire effectuer une génuflexion, mais impeccable pour une douzaine de huards. Buvez la bouteille lors de 12 à 18 mois à venir.

Un blanc du Sud de la France aussi plaisant qu'étonnant pour sa très modeste facture!

Pays d'Oc 2019

Grenache de Grenache - Vignobles Paul Mas

Languedoc - France

Code : 12990742

Prix : 11,90 $

Disponibilités : 60 bouteilles en ligne et 190 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,4 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

Un croque-monsieur, des pailles au parmesan, un pâté au poulet...

Il se nomme Grenache de Grenache car l'assemblage est composé de grenache blanc ainsi que de grenache gris. Ça offre un blanc aux émanations florales, au gustatif sphérique et enveloppant. Sa profondeur et sa complexité ne sont pas immense, mais la tenue de bouche est agréable et le produit est sans « fausse note » pour une cuvée à moins de 12 dollars. Ne l'oubliez pas plus de 1 ou 2 ans dans votre réserve, car la bouteille sera à bout de souffle à son ouverture.

Un rouge des Côtes-du-Rhône méridionales agréable et sans vice à moins de 13$.

Costières de Nîmes 2017

Château des Tourelles

Rhône - France

Code : 387035

Prix : 12,95 $

Disponibilités : 40 bouteilles en ligne et 155 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,7 gramme

Servir à 16 degrés Celsius

Des burgers de porc effiloché, un ragoût de boulettes de viande...

Ils sont nombreux les bons rapports qualité/prix/plaisir dans la partie sud de la vallée du Rhône et en voici un autre très bel exemple. C'est un rouge de plaisir sans la moindre goutte de prétention ni grande promesse. Un produit facile, peu complexe, glissant et hyper passe-partout à table. Il sera à boire dès ce week-end ou au courant des 2-3 années suivant son achat.

Un rare, différent et original vin marocain à prix d'ami.

Gerrouane 2018

Cuvée du Soleil - Domaine de Sahari

Maroc

Code : 717413

Prix : 13,95 $

Disponibilité : 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,7 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

Un pita d'agneau ou des brochettes de bœuf.

On retrouve dans cet assemblage du cabernet-sauvignon, du merlot, du grenache ainsi qu'un petit pourcentage de syrah. C'est épicé, honnête, sudiste et ça nous fait effectuer une agréable balade en « classe économique » en plein cœur du terroir marocain. N'étirez pas son temps de conservation en cave pour plus que 2 voir 3 ans pour éviter les déceptions.