Toutes les ressources de la planète pour l'année 2020 ont été épuisées ce weekend

Cette fin de semaine l'humanité a franchi le « jour du dépassement ». Toutes les ressources de la planète pour l'année 2020 ont été épuisées samedi.

Chaque année, depuis 2003, l'ONG américaine Global Footprint Network calcule le nombre de ressources naturelles utilisées par la population humaine au cours d'une année. L'objectif est de lancer un cri d'alarme afin que cesse la consommation excessive de ressources qui sont, pour la plupart, limitées.





Depuis le samedi 22 août 2020, l'humanité vit à crédit. Toutefois, cette année en est une particulière. En raison de la pandémie, le jour du dépassement connait son premier recul. Comme l'activité humaine a été arrêtée, le « jour du dépassement » a pu reculer de de trois semaines. L'an dernier, toutes les ressources avaient été épuisées le 29 juillet 2019.





Les experts ne se réjouissent toutefois pas de cette avancée. En effet, elle a été possible grâce à une catastrophe qui a obligé la planète à ralentir et non pas en raison des efforts collectifs. Selon la revue Nature Climate Change, les émissions de gaz à effet de serre ont chuté de 8% pendant les confinements.





Cependant, il faudra plus qu'une réduction des gaz à effet de serre pour qu'un changement s'opère. Il faudra également réduire la sortie des énergies fossiles et changer systématiquement la façon dont nous produisons les aliments.





À titre d'exemple, si on divise par deux notre consommation de protéine animale, on repousse le « jour du dépassement » de 15 jours. Si on réduit de 50% les émissions de CO2 issues de la combustion d'énergies fossiles, on repousse la date de 90 jours.