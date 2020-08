Guide de survie pour parents d’enfants sportifs

Lorsque notre enfant s’inscrit à un sport, en tant que parent, on est fier, mais on ne réalise pas tout le temps ce dans quoi on s’embarque réellement. On met tout à coup le pied dans un monde nouveau... Un monde qui va chambouler notre horaire, notre budget, notre cercle d’amis, etc. C’est un monde merveilleux, mais il faut y être prêt. Jean-François Baril propose un livre de Louis-Simon Ferland qui traite du métier de «parents de sportifs»: La saison va être longue!

