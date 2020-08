Le latte à la citrouille épicée est de retour chez Starbucks et vous pouvez le faire livrer à la maison

L'été n'a pas dit son dernier mot que, déjà, les effluves de l'automne sont partout. Celles qui aiment s'emmitoufler dans un pull de laine seront enchantées d'apprendre que la chaîne de cafés Starbucks annonce le retour de son latte à la citrouille épicée.





D'un bout à l'autre du pays, il est maintenant possible de savourer, à petites gorgées, l'arrivée de l'automne avec une boisson réconfortante à saveur de citrouille. Cette boisson signature est rehaussée de cannelle et de muscade ainsi que de crème fouettée et d'épices véritables pour tarte à la citrouille.





En plus du latte à la citrouille épicée, Starbucks propose un café infusé à froid crème à la citrouille et un moka au caramel salé. Des pâtisseries saisonnières sont aussi disponibles, telles qu'un scone à la citrouille et un muffin citrouille et fromage à la crème.





Bonne nouvelle pour ceux qui souffrent d'intolérance au lactose! Il est possible de remplacer le lait de vache par quatre autres substituts, dont le lait d'avoine, nouvellement disponible partout au Canada.





Livré jusqu'à vous

Cette année en aura été une particulière. La demande de service pour « Starbucks à votre porte » a triplé au Canada depuis le mois de mars. Devant ce constat, la chaîne de café a décidé de livrer votre café dans le confort de votre foyer.





Le projet pilote, lancé en collaboration avec Uber Eats, permet de rendre accessible la livraison dans 10 magasins au Québec, notamment à Montréal, Laval, Dollard-des-Ormeaux, Mont-Royal et Boucherville.





Jusqu'au 31 août, les commandes de 15$ et plus seront gratuites!