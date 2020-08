En août 2019, Geneviève O'Gleman sortait un livre très pratique pour faire des lunchs. Un an plus tard, avec une rentrée plutôt particulière à nos portes, elle vient nous proposer des trucs et des recettes qu’elle a su parfaire pour la rentrée 2020. Des conseils pour des dîners simples, sains et soutenants.

À voir aussi: Bien d'ici - Super super